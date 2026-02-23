EQS-News: Vorläufige Ergebnisse Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz stabil und verbessert Profitabilität sowie Netto Cashflow deutlich

EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND)

27. Februar 2025

FORVIA HELLA legt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie Ausblick für 2025 vor

Umsatz steigt währungsbereinigt leicht um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro; berichteter Umsatz liegt mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau

Operating Income reduziert sich auf 446 Millionen Euro; Operating Income-Marge geht auf 5,6 Prozent zurück

Netto Cashflow im Verhältnis zum berichteten Umsatz beläuft sich auf 2,4 Prozent

Licht wächst durch Vollkonsolidierung des Joint Ventures Beijing Hella BHAP Automotive Lighting; Elektronik und Lifecycle Solutions mit Umsatzrückgang

Ausblick für 2025: bereinigter Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro sowie Operating Income-Marge zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent prognostiziert; Netto Cashflow von mindestens 200 Millionen Euro erwartet

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember 2024) vorgelegt. In einem anspruchsvollen Marktumfeld verbesserte sich der Umsatz währungsbereinigt um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro; der berichtete Umsatz liegt mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Das Operating Income geht auf 446 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 486 Millionen Euro); die Operating Income-Marge reduziert sich somit auf 5,6 Prozent (Vorjahr: 6,1 Prozent). Der Netto Cashflow im Verhältnis zum berichteten Umsatz beläuft sich zum Jahresende auf 2,4 Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent). Der am 26. September 2024 angepasste Unternehmensausblick wird damit eingehalten.

„2024 war für uns, ebenso wie für die Automobilindustrie insgesamt, sehr herausfordernd. Statt das Vorjahresniveau zu halten, hat sich die weltweite Fahrzeugproduktion rückläufig entwickelt, und insbesondere der Automobilmarkt in Europa hat hierzu überproportional beigetragen“, erläutert Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. „Zusätzlich haben sich Kunden- und Produktmixeffekte, kundenseitige Verschiebungen neuer Serienanläufe sowie die verlangsamte Elektrifizierung in Europa negativ auf unsere Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Rahmenbedingungen haben wir im abgelaufenen Jahr insgesamt gute Resultate erzielt. Unseren Umsatz konnten wir währungsbereinigt leicht auf über acht Milliarden Euro steigern, auch Profitabilität und Cashflow sind angesichts des erheblichen Kostendrucks im Markt solide. Unsere Finanzergebnisse liegen damit innerhalb der Bandbreiten des angepassten Unternehmensausblicks.“

Licht wächst durch Vollkonsolidierung des Joint Ventures Beijing Hella BHAP Automotive Lighting; Elektronik und Lifecycle Solutions mit Umsatzrückgang

Die konzernweite Umsatzentwicklung wurde maßgeblich durch die Business Group Licht getragen. Vor allem infolge der Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Ventures Beijing Hella BHAP Lighting, die seit diesem Jahr erfolgt, erhöhte sich der Umsatz um 2,8 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,9 Milliarden Euro). Zusätzlich wurde das Lichtgeschäft durch leichtes Wachstum im amerikanischen Raum unterstützt, unter anderem durch Neuanläufe für Scheinwerfer- und Heckleuchtenprojekte. Das Operating Income der Business Group Licht ist gegenüber dem Vorjahr leicht auf 126 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 132 Millionen Euro); die Operating Income-Marge reduziert sich daher auf 3,2Prozent (Vorjahr: 3,4 Prozent).

In der Business Group Elektronik ist der Umsatz um 2,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gesunken (Vorjahr: 3,4 Milliarden Euro). Zwar hat sich, unter anderem durch neue Serienanläufe im amerikanischen Raum, das Radargeschäft positiv entwickelt. Allerdings haben neben dem rückläufigen Branchenumfeld insbesondere Verschiebungen von Serienprojekten, Effekte aus dem Kunden- und Produktmix in China sowie die verlangsamte Elektrifizierung in Europa die Geschäftsentwicklung im Elektronikbereich belastet. Das Operating Income ist leicht auf 226 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 232 Millionen Euro), die Operating Income-Marge liegt daher mit 6,9 Prozent auf Vorjahresniveau.

In der Business Group Lifecycle Solutions hat sich der Umsatz um 3,6 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,1 Milliarden Euro) reduziert. Zwar hat sich das freie Ersatzteilgeschäft infolge einer Erweiterung des Elektrik-/Elektronik-Portfolios in wesentlichen europäischen Ländermärkten positiv entwickelt. Demgegenüber haben aufgrund eines insgesamt schwächeren wirtschaftlichen Marktumfeldes wesentliche Hersteller von Nutzfahrzeugen, insbesondere von Land- und Baumaschinen sowie von Trucks und Trailern, in deutlich geringerem Maße in Neufahrzeuge investiert. Das Operating Income der Business Group Lifecycle Solutions ist auf 99 Millionen Euro gefallen (Vorjahr: 128 Millionen Euro), folglich sinkt die Operating Income-Marge auf 9,6 Prozent (Vorjahr: 11,9 Prozent).

Unternehmensausblick für 2025 bekanntgegeben

Für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2025 (1. Januar bis 31. Dezember 2025) erwartet FORVIA HELLA einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent. Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 200 Millionen Euro erwartet.

„Wir erwarten, dass das Branchenumfeld auch in diesem Jahr herausfordernd bleiben wird. Die Fahrzeugproduktion wird sich 2025 voraussichtlich nicht erholen, mit rückläufigen Volumina im europäischen und amerikanischen Raum“, sagt CEO Bernard Schäferbarthold. „Grundsätzlich sind wir strategisch gut aufgestellt und bedienen mit unseren Technologien zentrale Trendthemen der Mobilität. Zusätzlich werden wir die Transformation des Unternehmens konsequent vorantreiben: Wir werden daher weiterhin nachhaltig in unsere Technologieführerschaft investieren und unsere regionalen Geschäftsaktivitäten weiter diversifizieren. Zudem werden wir strukturelle Anpassungen und Maßnahmen zur weiteren Verbesserung unserer Kostenstrukturen weiter beschleunigen. Entlang dieser zentralen strategischen Initiativen haben wir bereits im abgelaufenen Jahr wesentliche Erfolge verzeichnet. Diese Stoßrichtungen werden wir auch in den nächsten Monaten konsequent weiter fortsetzen, um auch in den kommenden Jahren unsere führende Position im Markt beizubehalten.“

Anlässlich der Veröffentlichung des Unternehmensausblicks findet heute, 10.00 Uhr (CET), eine erläuternde Analysten- und Investorenkonferenz in englischer Sprache statt. Die vollständigen und finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 werden am 13. März 2025 bekanntgegeben.

