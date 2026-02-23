EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis gelegt. Hintergrund sind die neu von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), mitteilte./wea/DP/jha

