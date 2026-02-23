Eurobattery Minerals erreicht Schuldenfreiheit durch vollständige Umwandlung der letzten Wandelinstrumente in Eigenkapital



Stockholm, 23. Februar 2026–Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass Fenja Capital II A/S („Fenja“) sein Recht ausgeübt hat, die letzte ausstehende Tranche von Wandelinstrumenten in neue Aktien umzuwandeln. Mit dem nun abgeschlossenen Umtausch verbleiben in der Bilanz des Unternehmens weder Wandelschulden noch vergleichbare externe Fremdkapitalinstrumente– ein bedeutender Schritt, der die finanzielle Stabilität und strategische Flexibilität des Unternehmens weiter stärkt.

Hintergrund

Am 27. November 2024 hat das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelinstrumente an Fenja ausgegeben. Fenja hat sich nun entschieden, seinen gesamten verbleibenden Bestand – entsprechend einem Nominalwert von 1.250.000 SEK – zu einem Umwandlungspreis von 0,09 SEK je Aktie (angepasst nach Durchführung der Bezugsrechtsemission des Unternehmens) in neu ausgegebene Aktien umzuwandeln. Nach dieser Transaktion hält Fenja keine Wandelinstrumente des Unternehmens mehr.

„Dies ist ein wichtiger Schritt für Eurobattery Minerals. Mit der Umwandlung unserer letzten ausstehenden Wandelinstrumente haben wir sämtliche externen Schulden aus unserer Bilanz eliminiert. Das Unternehmen steht nun auf einer soliden finanziellen Grundlage und wir können uns voll und ganz auf die Weiterentwicklung unserer Projekte im Bereich kritischer Mineralien sowie auf die langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre konzentrieren. In einer Zeit, in der die Europäische Union eine Vielzahl von Initiativen auf den Weg bringt, um die Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen vorrangig zu sichern, sind wir hervorragend positioniert, um von der wachsenden europäischen Nachfrage nach heimisch gewonnenen Mineralien zu profitieren“, sagte Roberto García Martínez, Vorstandsvorsitzender, Eurobattery Minerals AB.

Wesentliche Konditionen und Auswirkungen der Umwandlung

Umgewandelter Nominalbetrag: 1.250.000 SEK

Neu ausgegebene Aktien: 13.888.889

Gesamtzahl der Aktien nach Umwandlung: 883.523.412

Verbleibende Wandelschulden: 0 SEK (keine)

Strategische Bedeutung

Die vollständige Beseitigung der Wandelschulden stellt einen wichtigen Meilenstein in der finanziellen Konsolidierung von Eurobattery Minerals dar. Durch die Entfernung der letzten externen Fremdkapitalinstrumente aus der Bilanz erzielt das Unternehmen mehrere zentrale Vorteile:

• Eine klar strukturierte und gestärkte Bilanz, frei von Wandlungsverpflichtungen und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich möglicher Verwässerung.

• Erhöhte finanzielle Transparenz für Aktionäre und den Kapitalmarkt, da keine weiteren, umwandlungsbedingten Aktienemissionen zu erwarten sind.

• Größere strategische Flexibilität, um wertschaffende Chancen – einschließlich Projektentwicklung und potenzieller Partnerschaften – aus einer Position finanzieller Stärke heraus zu verfolgen.

• Ein klares Signal für den disziplinierten Umgang des Unternehmens mit seiner Kapitalstruktur.

Verwässerungseffekt

Durch die Umwandlung werden 13.888.889 neue Aktien ausgegeben. Dies entspricht einer Verwässerung von rund 1,6 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Aktien nach der Umwandlung (883.523.412 Aktien). Wichtig ist, dass diese Umwandlung vom Markt bereits erwartet wurde und keine weiteren verwässernden Instrumente mehr ausstehen.

Information gemäß Marktmissbrauchsverordnung

Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 23. Februar 2026 am 08:15 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

Ende der Pressemitteilung

