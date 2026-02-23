Videoanalyse 23.02.2026
Gold: Der Kurs hat eine entscheidende Hürde übersprungen
onvista · Uhr
Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen wieder kräftig zugelegt. Zuvor hatte der Preis, nach einem extrem steilen Anstieg bis auf fast 5.600 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), aber auch deutlich nachgegeben.
Das wichtigste Signal der jüngsten Preisbewegungen: Die Konsolidierungen innerhalb der vergangenen Monate verliefen stets deutlich über alten Zwischentiefstständen. Damit, sagt onvista-Chefanalyst Martin Goersch, ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt.
Und noch ein Faktor spricht weiter für Gold. Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung übersprang der Preis eine wichtige Hürde. Welche das ist und was jetzt noch bei Gold drin ist, erklärt Martin dir in seinem Video.
