GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

GoldenPeaks Capital sichert sich mit Hankook den größten Stromabnahmevertrag (PPA) in Ungarn.



23.02.2026 / 09:00 CET/CEST





Budapest, 23. Februar 2026 – GoldenPeaks Capital („GPC“), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa, hat mit Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (im Folgenden Hankook), dem koreanischen Premium-Reifenhersteller und weltweit führenden Anbieter fortschrittlicher Mobilitätslösungen, einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) auf Basis von Pay-as-Nominated-Abkommen unterzeichnet. Dieser Vertrag ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der erneuerbaren Energien und zur Dekarbonisierung des ungarischen Industriesektors. Es handelt sich um den bisher größten PPA-Vertrag von GoldenPeaks Capital in Ungarn.

Im Rahmen des 10-Jahres-Vertrags wird GoldenPeaks Capital insgesamt 430 GWh Strom liefern. Diese saubere Energie reicht aus, um schätzungsweise 28.700 Bürger mit Strom zu versorgen und jährlich rund 10.107 Tonnen CO₂ einzusparen. Der Stromabnahmevertrag (PPA) für eine Photovoltaikanlage mit 30 MWp Kapazität in Ungarn unterstützt Hankooks Nachhaltigkeitsstrategie, trägt zu den globalen CO₂-Reduktionszielen des Unternehmens bei und stärkt seine Vorreiterrolle in der verantwortungsvollen Produktion. Hankook, weltweit bekannt für seine Hochleistungsreifen und innovativen Materialtechnologien, baut seine Umweltinitiativen kontinuierlich aus, darunter langfristige Strategien für die Beschaffung erneuerbarer Energien an seinen Produktionsstandorten. World Kinect Energy beriet Hankook während des gesamten PPA-Prozesses.

Daniel Tain, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagte: „Dieser Stromabnahmevertrag (PPA) ist ein weiterer Meilenstein in unserem umfassenden Engagement für die Gestaltung einer sauberen Energiezukunft in Ungarn. Er unterstreicht zudem unsere Fähigkeit, innovative und maßgeschneiderte Lösungen für erneuerbare Energien zu liefern, die es industriellen Abnehmern ermöglichen, ihre Energiebudgetplanungssicherheit zu verbessern und gleichzeitig ihren Übergang zu Ökostrom zu beschleunigen.“



GoldenPeaks Capital ist weiterhin bestrebt, seine Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien in Mittel- und Osteuropa auszubauen und führende Hersteller wie Hankook bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele mit qualitativ hochwertigen, skalierbaren und zuverlässigen Stromabnahmeverträgen (PPA) zu unterstützen.

Über Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

Mit dem unübertroffenen Streben nach Innovation und technologischer Exzellenz investiert Hankook Tire & Technology kontinuierlich in den Ausbau seiner Kernkompetenzen, um Kunden höchste Zufriedenheit unterwegs zu bieten. Hankook ist derzeit in über 160 Ländern vertreten und verfügt weltweit über acht Produktionsstätten und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren mit mehr als 20.000 hochqualifizierten Mitarbeitern. Hankook Tire produziert Radialreifen von außergewöhnlicher Qualität und mit hoher Leistung für Pkw, Geländewagen, SUVs, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Lkw, Busse und Motorsportfahrzeuge.

Hankook Tire & Technology beteiligt sich aktiv an globalen Nachhaltigkeitsinitiativen und engagiert sich für eine bessere Welt. In Anerkennung dieses Engagements wurde Hankook Tire 2011 erstmals von den Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) ausgezeichnet und ist seit 2016 ununterbrochen in dieser Liste vertreten. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen drei Jahre in Folge die höchste Bewertung von EcoVadis Business Sustainability Rating.

Über World Kinect Energy

World Kinect Energy ist ein weltweit tätiges Energiemanagementunternehmen, das Kraftstoff-, Strom- und Nachhaltigkeitslösungen für die Bereiche Luftfahrt, Schifffahrt und Landverkehr anbietet. Mit über 35 Jahren Erfahrung und Niederlassungen in mehr als 35 Ländern unterstützt das Unternehmen Firmen bei der Energiebeschaffung, Logistik, der Beschaffung erneuerbarer Energien, dem CO₂-Management und Beratungsleistungen, um Kosten zu senken und den Übergang zu kohlenstoffärmerer Energie zu beschleunigen. World Kinect Energy fungierte bei dieser Transaktion als Berater des Käufers.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1).

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com

Disclaimer Golden Peaks Capital:

This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: GoldenPeaks Capital Holding Ltd. 260, Trin San Alber 1150 Gzira Malta Telefon: +41 41 444 10 10 E-Mail: info@goldenpeakscapital.com Internet: www.goldenpeakscapital.com EQS News ID: 2279580

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279580 23.02.2026 CET/CEST