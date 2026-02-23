Großbritannien will System für Sonderpädagogik wegen steigender Kosten umbauen

London, 22. ⁠Feb (Reuters) - Die britische Regierung will angesichts eskalierender Kosten das System für Sonderpädagogik in Großbritannien grundlegend umbauen.

Ein entsprechendes Reformpaket für die sonderpädagogische Förderung im Umfang von vier Milliarden Pfund soll ‌am Montag vorgestellt werden, wie das Bildungsministerium am Sonntag mitteilte. Ziel sei es, durch frühzeitige Hilfen den ⁠Druck auf ⁠die zuständigen Stellen zu verringern und Regelschulen integrativer zu machen. Die Pläne sollen in einem sogenannten Weißbuch dargelegt werden, einem Dokument, das Regierungsvorschläge für Gesetzesänderungen enthält.

Die britische Bildungsministerin Bridget Phillipson sagte dem Sender BBC, die ‌Regierung wolle zwar die Ergebnisse für ‌Kinder verbessern, aber auch gegen ineffiziente Ausgaben vorgehen. Matt Wrack, Generalsekretär der Lehrergewerkschaft NASUWT, bezeichnete die neuen Mittel als "kaum ⁠einen Tropfen auf den heißen Stein". Bislang sind viele ‌Familien auf einen gesetzlich verankerten ⁠Bildungs-, Gesundheits- und Betreuungsplan (EHCP) angewiesen, um die nötige Unterstützung zu erhalten. Dies hat die Nachfrage und die Bürokratie stark ansteigen lassen.

Die Labour-Regierung steht unter Druck, ‌das sonderpädagogische System zu ⁠sanieren. Die britische Haushaltsaufsicht hatte ⁠gewarnt, dass die Kosten bis zum Ende des Jahrzehnts auf sechs Milliarden Pfund ansteigen könnten. Acht von zehn Kommunen hatten zuvor gewarnt, dass sie unter der Last der Kosten zahlungsunfähig zu werden drohten. Daraufhin erließ die Regierung 90 Prozent der aufgelaufenen Defizite.

