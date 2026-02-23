Ifo-Index steigt - "Deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung"

Berlin, 23. ⁠Feb (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich etwas stärker auf als gedacht.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar um 1,0 auf 88,6 Punkte und damit erstmals seit Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter ‌rund 9000 Führungskräften mitteilte. Das wichtigste Barometer für die deutsche Konjunktur kletterte zudem auf den höchsten Stand seit August. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen ⁠hatten nur ⁠mit einem Anstieg auf 88,4 Punkte gerechnet. Die Firmen blickten weniger skeptisch als zuletzt auf ihre Lage und ihre Aussichten. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Geschäftsklima verbesserte sich in der Industrie, bei den Dienstleistern und am Bau. "Während es im Großhandel leichte Aufwärtstendenzen gab, trübte sich ‌im Einzelhandel die Stimmung merklich ein", erklärte das ‌Ifo. "Die deutsche Wirtschaft berappelt sich langsam", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe, warnte aber im Reuters-Interview: "Der Stimmungsaufschwung ist noch nicht in der Breite angekommen."

Die deutsche Wirtschaft hat Ende 2025 um ⁠0,3 Prozent zugelegt und ist Experten zufolge mit moderatem Wachstum ins neue Jahr ‌gestartet. Für noch mehr Unsicherheit sorgt derzeit ⁠die Frage der US-Zollpolitik nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs. US-Präsident Donald Trump hat vorübergehende Zölle von 15 Prozent angekündigt. Unklar bleibt, ob und wie Unternehmen zu viel gezahlte Beträge zurückbekommen und ob der ‌geplante Handelsdeal der EU mit den ⁠USA nun umgesetzt wird.

"KONJUNKTUR NIMMT ORDENTLICH SCHWUNG ⁠AUF" - RISIKO US-ZÖLLE

Die Aufträge der Industrie hätten für den "überfälligen" Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas gesorgt, erläuterte KfW-Konjunkturexperte Sebastian Wanke. "Mit dem heutigen Datenpunkt ist es wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden, dass sich Deutschland gerade für den Aufschwung rüstet." Auch die Deutsche Bank äußerte sich optimistisch. "Wir sehen immer deutlichere Anzeichen, dass die Konjunktur ordentlich Schwung aufnimmt", sagte Deutschland-Chefvolkswirt Robin Winkler.

Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg sieht ebenfalls eine Trendwende in der Industrie. Der LBBW-Analyst betonte aber, "dass die ⁠jüngsten Zolleskapaden des US-Präsidenten belasten dürften".