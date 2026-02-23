Iranische Studenten protestieren weiter - "Wir holen uns den Iran zurück"

Dubai/Washington, 23. ⁠Feb (Reuters) - Im Iran haben Studenten am Montag den dritten Tag in Folge gegen die Führung in Teheran protestiert.

Wochen nach der gewaltsamen Niederschlagung massiver Unruhen berichteten Staatsmedien von ‌regierungsfeindlichen Parolen an der Universität Teheran, verbrannten Flaggen an der Al-Sahra-Frauenhochschule und der Amir-Kabir-Universität, die alle in der ⁠Hauptstadt ⁠liegen. In Videoaufnahmen von der Amir-Kabir-Universität waren Studentinnen zu sehen, die Sprechchöre wie "wir holen uns den Iran zurück" skandierten. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Ort der Aufnahmen bestätigen, nicht jedoch den Zeitpunkt. Bei dem ‌gewaltsamen Vorgehen gegen die Proteste ‌im Januar sollen Zehntausende Menschen getötet worden sein.

Zeitgleich zu den neuen Demonstrationen nahmen die Spannungen mit den USA zu. ⁠Einem Vertreter des Außenministeriums in Washington zufolge haben die ‌USA damit begonnen, nicht ⁠zwingend benötigtes Personal aus ihrer Botschaft in Beirut abzuziehen. Ein zweiter Insider sagte, es seien 50 Mitarbeiter evakuiert worden. Die USA haben eine umfangreiche ‌Streitmacht in der Region ⁠zusammengezogen, zu der zwei ⁠Flugzeugträgerverbände gehören. Präsident Donald Trump fordert von der Islamischen Republik, das Atomprogramm zu beenden und insbesondere die Urananreicherung einzustellen. Der Iran soll einer Reuters-Meldung vom Sonntag zufolge Bereitschaft zu Zugeständnissen signalisiert haben.

