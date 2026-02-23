IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI und USAF demonstrieren mit dem F-22 und dem MQ-20 in einer gemeinsamen Autonomieübung die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Flugzeugen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI und USAF demonstrieren mit dem F-22 und dem MQ-20 in einer gemeinsamen Autonomieübung die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Flugzeugen

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / In Zusammenarbeit mit der U.S. Air Force (USAF) führte General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) seine jüngste Demonstration durch, in deren Rahmen vom Luftwaffenstützpunkt Edwards in Südkalifornien aus eine autonome Mission mit seinem unbemannten Jet MQ-20 Avenger® und einem F-22 Raptor absolviert wurde, der mit der neuesten Referenz-Autonomiesoftware der Regierung ausgestattet war. Der Test, bei dem die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Flugzeugen mit dem F-22 und dem MQ-20 demonstriert wurde, nutzte das autonome System und die taktische Datenverbindung, um die Koordination zwischen den Plattformen zu ermöglichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83101/GA-ASI_230226_DEPRCOM2.001.jpeg

Die Mission umfasste eine Live-Interaktion zwischen dem MQ-20 und dem F-22 als Kommandoflugzeug, das von einem menschlichen Piloten an Bord geflogen wurde, wodurch die Fähigkeit zum Empfang und zur Ausführung von Teambefehlen unterstrichen wurde.

Wir schätzen die fehlerfreie Durchführung dieser Mission unter Verwendung der fortschrittlichen autonomen Systeme der Regierung, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Diese Demonstration zeigte die Integration von Missionselementen und die Fähigkeit des Autonomiesystems, Bordsensoren zu nutzen, um unabhängige Entscheidungen zu treffen und Befehle des F-22 auszuführen.

Die Demonstration zeigte die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Flugzeugen und die schnelle Software-Integration zwischen dem MQ-20 und dem F-22 sowie eine taktische Datenverbindung, die für die Kommunikation und Koordination zwischen militärischen Plattformen verwendet wird. Der MQ-20 tauschte erfolgreich Nachrichten mit dem F-22 aus, und der F-22 konnte über die Autonodyne Bashi Pilot Vehicle Interface (PVI) Autonomiebefehle an den MQ-20 senden, womit der MQ-20 angewiesen wurde, taktische Manöver auszuführen, Wegpunkte anzupassen und Aufgaben im Rahmen der Combat Air Patrol (CAP) sowie zur Bekämpfung von Luftbedrohungen durchzuführen.

Diese Demonstration unterstrich das Potenzial von CCAs als sogenannte Force Multiplier (Kampfkraftverstärkung) für bemannte Plattformen, die eine Zusammenarbeit zwischen autonomen Systemen und menschlichen Piloten ermöglichen. Der unbemannte Jet MQ-20 Avenger von GA-ASI dient seit mehr als fünf Jahren als Ersatz-CCA, sowohl vor als auch nach der Einführung der speziell von GA-ASI entwickelten Flugzeuge XQ-67A und YFQ-42A.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A und YFQ-42A. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

GA-ASI Media Relations

General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

ASI-MediaRelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

