IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies Ltd. erhält vom lettischen Verteidigungsministerium Innovationszertifikat für Dual-Use-Technologie

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies Ltd. erhält vom lettischen Verteidigungsministerium Innovationszertifikat für Dual-Use-Technologie

Vancouver, BC - 23. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es vom lettischen Verteidigungsministerium ein Innovationszertifikat für die Dual-Use-Technologie erhalten hat.

Das Innovationszertifikat ermöglicht es CiTech, bei ALTUM (www.altum.lv), der staatlichen Finanzierungsinstitution Lettlands für Entwicklungsprojekte, offiziell einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zum Aufbau von Produktionskapazitäten in Liepja, Lettland, zu stellen.

Im Rahmen des Innovationsförderungsprogramms von ALTUM beabsichtigt CiTech, eine Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 3,0 Mio. zu beantragen. Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts kann das Darlehen mit einem Kapitalnachlass von bis zu 30 % gefördert werden, was die Kapitaleffizienz des Unternehmens beim Aufbau seiner europäischen Produktionsstätte erheblich verbessern würde.

PROJEKTUMFANG IN LETTLAND

Die Finanzierung wird die Aufnahme des Betriebs in Liepja unterstützen, darunter:

- Sicherung geeigneter Industrieflächen

- Einstellung von bis zu sechs (6) Mitarbeitern

- Beauftragung von Zulieferern in ganz Lettland und der gesamten Europäischen Union

- Fertigung von fünf (5) Nexus 20-Einheiten, die alle in Lettland und/oder der EU vermarktet und verkauft werden und erhebliche Einnahmen generieren

CiTech befindet sich derzeit in Verhandlungen über die Anmietung einer Anlage in der Sonderwirtschaftszone (SEZ) Liepja, in der der Körperschaftsteuersatz 4 % beträgt.

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf etwa 4,0 Mio. geschätzt, wovon CiTech etwa 1,0 Mio. (25 %) beitragen muss, während der Rest durch die vorgeschlagene ALTUM-Fazilität finanziert wird.

STRATEGISCHE EXPANSION DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN DER EU

Das Innovationszertifikat erkennt die Dual-Use-Technologie von CiTech offiziell an und festigt die Integration des Unternehmens in das europäische Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem. Der Aufbau von Produktionskapazitäten in Lettland fördert die wachsende Präsenz von CiTech in Europa und ergänzt die Partnerschaften des Unternehmens an der Ostflanke der NATO sowie die zuvor angekündigten Pläne, Lettland als europäischen Hauptsitz des Unternehmens zu etablieren.

Der Chief Executive Officer von CiTech, Brenton Scott, erklärte: Wir sehen dies als eine hervorragende Strategie, mit der wir unsere Aktivitäten in Lettland beschleunigt voranbringen und unsere Position innerhalb der EU noch weiter festigen können. Das Innovationszertifikat erkennt die Dual-Use-Fähigkeit unserer Technologie an und eröffnet uns einen klaren Weg zur Beschleunigung unserer europäischen Fertigungsstrategie.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bekannt geben, sobald die Bearbeitung des ALTUM-Antrags vorangekommen ist.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, geht davon aus, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83094

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83094&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2267401081

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.