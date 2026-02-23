IRW-News: MCF Energy Ltd. : MCF Energy veröffentlicht Update zu den Testarbeiten in der Bohrung Welchau-1: Während des Unloadings wurde Leichtöl gefördert

IRW-PRESS: MCF Energy Ltd. : MCF Energy veröffentlicht Update zu den Testarbeiten in der Bohrung Welchau-1: Während des Unloadings wurde Leichtöl gefördert

Vancouver, British Columbia - 23. Februar 2026 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF oder das Unternehmen) freut sich, über die ersten Ergebnisse aus den wiederaufgenommenen Testarbeiten im Bohrloch Welchau-1 im Bereich der Reifling-Formation in Österreich zu berichten. MCF ist am Projekt Welchau zu 25 % wirtschaftlich beteiligt, die übrigen 75 % der Anteile entfallen auf den Betreiber ADX Energy (ADX).

Die 128 Meter mächtige Reifling-Formation ist das der Oberfläche am nächsten gelegene von vier Karbonatreservoirs, die von der Bohrung Welchau-1 durchörtert wurden. Mit Hilfe von Einspritztests und einer minimalen Säurebehandlung (6 m³ über 45 m Perforationslänge) wurde ein Zufluss aus dem Reservoir angeregt, das zuvor keine Reaktion zeigte.

Während des Entfernens der Flüssigkeitssäule (Unloading) im Zuge der Swab-Arbeiten traten Kohlenwasserstoffgas und Leichtöl an die Oberfläche und es wurden Proben entnommen. Die Öl- und Gasproben werden derzeit analysiert. Der Zufluss war zu gering, um einen stabilen Produktionsfluss zu etablieren, was darauf hindeutet, dass die minimale Säurebehandlung nicht bis in das offene Bruchnetzwerk vorgedrungen ist.

Ein belastbarer Reservoirdruck der Reifling-Formation wurde bis dato nicht verzeichnet. Allerdings wurde die Bohrung vorübergehend unterbrochen, um einen Druckaufbau und Flüssigkeitseintritt aufzuzeichnen.

Zukünftiger Betrieb: Die Bohrung wird überwacht, um einen allfälligen Druckaufbau und Flüssigkeitseintritt festzustellen. Die Firma ADX, der Betreiber der Bohrung Welchau, sondiert derzeit die Durchführung weiterer Tests. Unter anderem steht eine größere Säurestimulation im Bereich der Reifling-Formation im Raum, für die eine sogenannte Coil-Tubing-Einheit (aufgerolltes flexibles Stahlrohr) erforderlich ist. MCF wird die Pläne von ADX prüfen, sobald diese vorliegen.

Die Beschaffenheit der aus der Testbohrung entnommenen Öl- und Gasproben belegt die vom Betreiber revidierten Annahmen zur Struktur, die darauf schließen lassen, dass sich im Scheitelbereich der Antiklinale Welchau, rund 500 Meter neigungsaufwärts der Bohrung Welchau-1, eine Leichtölsäule befindet. Aufgrund der mangelnden biologischen Zersetzung des aus den Formationen Reifling und Steinalm gewonnenen Öls und des im System beobachteten Überdrucks ist eine Ölansammlung neigungsaufwärts sehr wahrscheinlich.

Obwohl die Ölvorkommen bei Welchau relativ komplex sind, eröffnen sich hier ganz erhebliche Ertragschancen für einen Onshore-Standort, wenn man die geringe Bohrtiefe und die bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in nächster Nähe in Betracht zieht. Die laufenden Arbeiten werden noch genauere Einblicke in die oberflächennahe Leichtölansammlung und das Gaspotenzial in der Tiefe der großen Antiklinale Welchau bringen.

Derzeit wird die Zusammensetzung der gewonnenen Öl- und Gasproben analysiert. Die Bohrung wurde vorübergehend stillgelegt, um den Druckaufbau und Flüssigkeitseintritt überwachen zu können. Der Zufluss während der Testarbeiten war zu gering, um eine stabile Durchflussrate aufzubauen, was darauf hindeutet, dass die Säurebehandlung nicht bis in das offene Bruchnetzwerk vorgedrungen ist. Die Reifling-Formation wird von mergeligem Kalkstein dominiert, der relativ kurze Brüche aufweist, die durch Säurestimulation möglicherweise miteinander verbunden werden können.

Der im Bereich der Bohrung Welchau-1 angetroffene Abschnitt der Reifling-Formation dürfte sich unmittelbar an der Kontaktzone zwischen Öl und Wasser befinden, nachdem die Ansammlung von Leichtöl im Bereich der Antiklinale Welchau laut Kartierung rund 500 Meter neigungsaufwärts der Bohrung Welchau-1 verortet ist (siehe Abbildungen 1 und 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83104/MCFEnergy_230226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Regionale Karte mit den Gasvorkommen bei Molln und dem Leichtölpotenzial neigungsaufwärts im Bereich der Bohrung Welchau

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83104/MCFEnergy_230226_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Ansicht der prognostizierten Öl-Wasser-Kontaktzone für die Leichtölansammlung neigungsaufwärts im Bereich der Reifling-Formation am Bohrplatz WEL-001

Die Bohrung Welchau-1 befindet sich im Kohlenwasserstoff-Fairway der Nördlichen Kalkalpen. Sie wurde niedergebracht, um das Gas- und Kondensatpotenzial in den geklüfteten Karbonatreservoirabfolgen aus der mittleren Trias unterhalb des regionalen versiegelnd wirkenden Komplexes Lunz-Partnach aus der Trias zu erproben. Die Bohrung durchteufte einen Abschnitt des komplexen, kohlenwasserstoffhaltigen geklüfteten Karbonatreservoirs mit beständigen Kohlenwasserstoffvorkommen.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

Vorsorgliche Hinweise:

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise:

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen zukünftigen Geschäftstätigkeit, die Ausrichtung des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitplans der Erschließungspläne und der potenziellen Ressourcen in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Deutschland. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden typischerweise Wörter wie antizipieren, glauben, projizieren, erwarten, Ziel, planen, beabsichtigen oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, wonach Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten können, würden, könnten oder werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von MCF Energy, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die anschließend in dieser Pressemitteilung unter den Öl- und Gas-Hinweisen erwähnt werden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den Preisprognosen abweichen können, die zum Zeitpunkt der jeweiligen von Gaffney Cline Associates durchgeführten Ressourcenprüfungen galten, sowie auf Differenzen, Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Lizenzgebühren und Steuergesetzen, künftigen Produktionsraten und Schätzungen der Betriebskosten, der Leistung künftiger Bohrungen, Ressourcenvolumina, dem voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionsausgaben; der Erfolg beim Bohren neuer Bohrlöcher; die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten; der Zeitpunkt, der Ort und das Ausmaß künftiger Bohrungen; der Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Erdgas und die Fähigkeit von MCF, Zugang zu Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da MCF Energy keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von MCF Energy können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in künftige Geschäftstätigkeiten zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf Milliarden Kubikfuß

Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent

Bbl Barrel

Boe Barrel Öläquivalent

M Tausend

MM Million

MMbbls Millionen Barrel Öl

MMBOE Millionen Barrel Öläquivalent

MMBC Millionen Barrel Kondensat

MMcf Millionen Kubikfuß Erdgas

Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent

MCFD Tausend Kubikfuß pro Tag

MMCFD Millionen Kubikfuß pro Tag

MMcfe/d Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag

Tcf Billionen Kubikfuß

km2 Quadratkilometer

Euro

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83104

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83104&tr=1

