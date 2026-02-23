IRW-News: Miningscout: TSX Venture: Privatplatzierungen treiben den Goldrausch

IRW-PRESS: Miningscout: TSX Venture: Privatplatzierungen treiben den Goldrausch

An kanadischen Börsen notierte Bergbauunternehmen melden in kurzen Abständen millionenschwere Finanzierungen. Investoren sind dem Edelmetall-Sektor auch im Bereich der Exploration gegenüber so aufgeschlossen wie lange nicht.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) arbeitet wie die meisten Unternehmer in der Branche derzeit unter Hochdruck. Am 20. Januar wurden die Bohrergebnisse der zweiten Bohrphase im Zielgebiet Sherridon bekanntgegeben.

Darunter: Ein breites Intervall oberflächennaher Goldmineralisierung in Bohrloch DSH-004, das 1,10 g/t Gold über 15,50 Meter ergab, darunter 0,50 Meter mit einem Gehalt von 25,20 g/t Gold.

Rund zwei Wochen später folgten Bohrergebnisse in der Pearl-Zone im Zielgebiet Gold Rock. 6,4 g/t Gold über 3,30 Meter, darunter 15,10 g/t Gold über 1,00 Meter in einer neuen hochgradigen Liegendzone meldeten die Geologen.

Zwischen den beiden Bohrergebnissen wurde eine 1,8 Mio. CAD schwere Privatplatzierung abgeschlossen. Diese sowie weitere Mittelzuflüsse u. a. aus einer Aufstockungsinvestition des strategischen Partners Centerra Gold (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD) finanzieren ein ehrgeiziges Explorationsprogramm.

Dryden Gold stockt Bohrprogramm auf 32.000 Meter auf

Das Management von Dryden Gold hat eine Ausweitung des Bohrprogramms 2026 von 23.000 Metern auf 32.000 Meter beschlossen. Dabei werden auf dem mehr als 70.000 Hektar großen Landpaket im Nordwesten Ontarios verschiedene Ziele angesteuert. Erst Anfang Februar wurde durch eine Optionszahlung der Besitz am Grundstück Tremblay im nördlichen Bereich des Distrikts konsolidiert.

Bohrungen, Kapitalerhöhungen, Optionsausübungen: Die dynamische Entwicklung bei Dryden Gold steht sinnbildlich für die hohe Aktivität im kanadischen Edelmetallsektor. Investoren stellen Explorern aufgrund der hohen Gold- und Silberpreise das Kapital zur Verfügung, das zur Identifikation und Erschließung der begehrten Lagerstätten erforderlich ist.

Wie dynamisch die Entwicklung derzeit verläuft, zeigt ein Blick auf die kanadischen Börsen CSE und TSXV, die über Privatplatzierungen und Kapitalerhöhungen informieren. Nahezu täglich laufen mehrere Meldungen über abgeschlossene Finanzierungsrunden ein, mit denen Fortschritte bei Projekten in zahlreichen Ländern finanziert werden.

Viele Finanzierungsrunden bei TSXV-Unternehmen

1911 Gold meldete am 20. Februar einen 30 Mio. USD umfassenden Kreditrahmen von Auramet zur Erreichung wichtiger operativer Meilensteine im Goldprojekt True North.

Silverco Mining berichtete am 19. Februar über den Abschluss einer 62,5 Millionen CAD schweren Finanzierungsrunde mit mehreren Konsortialbanken, an der sich auch Eric Sprott mit 10 Mio. CAD beteiligte. Der Erlös dient Explorations-, Bewertungs- und Wiederaufnahmearbeiten am Cusi-Silberprojekt im mexikanischen Chihuahua.

Highlander Silver hatte am 30. Januar den Abschluss einer 40 Mio. USD umfassenden Privatplatzierung (beteiligt wiederum: Eric Sprott) bekanntgegeben. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts San Luis neben der ehemaligen Mine Pierina in Zentralperu.

Silver Tiger Metals meldete am 18. Februar den Abschluss einer knapp 58 Mio. CAD schweren Finanzierung zur Finanzierung der Entwicklungsausgaben beim El Tigre Gold-Silver-Projekt in Mexiko.

61,6 Mio. USD flossen Integra Resources laut einer Meldung vom 9. Februar zu. Das Unternehmen benötigt die Mittel zur Finanzierung von Vorproduktionsinvestitionen beim Gold-Silber-Projekt DeLamar im US-Bundesstaat Idaho.

143,8 Millionen US-Dollar schwer war die Finanzierung von Osisko Development Die Erlöse sollen Bohrungen auf dem Goldprojekt Cariboo ermöglichen, mit denen die Umwandlung bestehender Mineralressourcen und Reserven geplant ist.

Die Meldungen der Unternehmen zu Finanzierungen passen zu anderen Berichten über Explorationsvorhaben. So gab Hecla Mining vor wenigen Wochen eine Verdopplung der Explorationsausgaben auf 55 Mio. USD bekannt.

Globales Bergbau-Kapital fließt durch Kanada

Die Metallpreise führen weltweit zu erhöhter Explorationsaktivität. Kanada zeigt Kapitalströme und Explorationsanstrengungen jedoch wie ein Gradmesser an. Zum einen gibt es hier transparente Daten zur Finanzierung, zum anderen ist das Land selbst ein globales Schwergewicht.

Die kanadischen Assets im Bergbau beliefen sich laut Natural Resources Canada im Jahr 2023 auf 336,7 Milliarden CAD. Davon entfielen 220,4 Milliarden CAD auf Assets im Ausland: Viele Explorer streben Sitz und Listing in Kanada an, um leichter Zugang zu Kapital zu erhalten. Ein Großteil der im Ausland gehaltenen Assets entfällt auf amerikanische Länder, darunter neben den USA auch Chile, Brasilien, Panama, Mexiko und Peru. Insgesamt waren die 220,4 Mrd. CAD jedoch auf 95 Länder aufgeteilt.

Die Führungsetage von Dryden Gold ist optimistisch, im laufenden Jahr weitere positive Explorationsergebnisse vorlegen zu können. CEO Trey Wasser erklärte im Rahmen der Bekanntgabe der Bohrergebnisse zu Pearl Anfang Februar: Die Bohrergebnisse bei Pearl bestätigen das typische Gold-Rock-Muster: Mehrere übereinanderliegende Strukturen mit oberflächennahen, hochgradigen Goldvorkommen, kombiniert mit breiten Zonen geringerer Mineralisierung. Wir haben eine weitere hochgradige Goldlagerstätte an der Elora-Scherstruktur entdeckt, die wir im Rahmen unseres 32.000-Meter-Programms weiter untersuchen werden.

Überzeugende Explorationsergebnisse könnten dem aktuell mit gut 50 Mio. EUR bewerteten Unternehmen insbesondere in einem anhaltend positiven Marktumfeld und bei weiterhin zugeneigten Investoren zu einer Neubewertung verhelfen.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: https://drydengold.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

