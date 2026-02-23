KI-Trade ist wichtiger als Zoll-Chaos | mein Bericht aus der Karibik
00:00 Begrüßung
00:52 KI-Trade ist wichtiger als Zoll-Chaos
02:23 Zoll-Urteil: Keine Überraschung für die Wall Street - Trump unter Druck
05:40 Wettmärkte drehen: Demokraten legen zu - Konjunkturdaten schwächen sich ab
07:48 Greer widerspricht: Länder akzeptieren US-Zölle nicht widerstandslos
09:25 Fazit zur Zollpolitik: Rückrudern wahrscheinlicher
10:15 Anstieg im S&P | CoreWeave-Zahlen werden zum Test
12:10 KI-Investitionen im Fokus _Wie reagiert NVIDIA und der Markt?
15:55 Aussichten diese Woche (u.a. Salesforce, Nvidia, Workday)
17:50 Meldungen: Stargate unter Beobachtung, Kritik an Meta AI-Bereich
18:51 Geopolitik Iran: Geringeres Militärschlag-Risiko
19:55 JP Morgan Analystentag | Novo Nordisk & Netflix unter Druck
