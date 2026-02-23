KI-Trade ist wichtiger als Zoll-Chaos | mein Bericht aus der Karibik

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Begrüßung

00:52 KI-Trade ist wichtiger als Zoll-Chaos

02:23 Zoll-Urteil: Keine Überraschung für die Wall Street - Trump unter Druck

05:40 Wettmärkte drehen: Demokraten legen zu - Konjunkturdaten schwächen sich ab

07:48 Greer widerspricht: Länder akzeptieren US-Zölle nicht widerstandslos

09:25 Fazit zur Zollpolitik: Rückrudern wahrscheinlicher

10:15 Anstieg im S&P | CoreWeave-Zahlen werden zum Test

12:10 KI-Investitionen im Fokus _Wie reagiert NVIDIA und der Markt?

15:55 Aussichten diese Woche (u.a. Salesforce, Nvidia, Workday)

17:50 Meldungen: Stargate unter Beobachtung, Kritik an Meta AI-Bereich

18:51 Geopolitik Iran: Geringeres Militärschlag-Risiko

19:55 JP Morgan Analystentag | Novo Nordisk & Netflix unter Druck







