KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

(Korrigiert wird der 2. Absatz zum Zeitraum und Wachstum der Dividende)

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschließlich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein großer Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fließen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.

Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor sowie für 2025 bis 2028 ein jährliches Wachstum der Gewinnbeteiligung von durchschnittlich rund 6 Prozent. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.

Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/stk/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Enel
ENEL ADR

Das könnte dich auch interessieren

Branchenindex kratzte jüngst an Rekord
Versorgerwerte fallen europaweit - Centrica und Enel besonders schwach19. Feb. · dpa-AFX
Versorgerwerte fallen europaweit - Centrica und Enel besonders schwach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News