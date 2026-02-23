Merz: EU wird 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland Dienstag verabschieden

Berlin, 23. ⁠Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine dauerhafte deutsche und europäische Unterstützung versichert und angekündigt, dass die EU am Dienstag das 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschieden wird.

"Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten. ‌Wir müssen ihn sogar erhöhen. Wir müssen Moskaus Kriegsfinanzierung austrocknen", sagte der CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin auf einer Veranstaltung ⁠der ⁠Konrad-Adenauer-Stiftung. "Das 20. Sanktionspaket (...) der Europäischen Union wird morgen, am vierten Jahrestag dieses Krieges, verabschiedet werden."

Merz warf Russland zudem Barbarei vor. "Dieses Land befindet sich zurzeit unter dieser Führung auf dem Tiefpunkt der tiefsten Barbarei", sagte der Kanzler kurz vor dem 4. ‌Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. "Putin ‌wird seinen Feldzug nicht beenden, auch wenn die Ukraine aufgibt und kapituliert", sagte Merz über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Man ⁠sehe schon jetzt die russischen Drohungen und Provokationen im Baltikum, in ‌der Ostsee, aber auch hybride ⁠Angriffe überall in Europa und gerade in Deutschland.

Der Kanzler betonte erneut seine Skepsis, ob die von den USA geführten direkten Gespräche mit Russland und der Ukraine zu einem ‌positiven Ergebnis führen. Niemand könne ⁠sagen, ob es den Krieg ⁠nicht auch nach sechs Monaten noch gebe. Auch er wolle den Krieg so schnell wie möglich beenden. Aber über territoriale Fragen dürfe nur die Ukraine selbst entscheiden, "niemand sonst". US-Präsident Donald Trump fordert dagegen Zugeständnisse der Ukraine. Deutschland sei mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine in ihrem Abwehrkampf und werde das Land weiter unterstützen, versicherte Merz.

