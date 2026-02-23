Aktie fällt
Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zum Abnehmmittel Cagrisema
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: sdx15/Shutterstock.com
BAGSVARD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der zeigen sollte, dass das Mittel dem Konkurrenzprodukt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist. Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck und verlor in Kopenhagen zuletzt gut elf Prozent./mis/men
