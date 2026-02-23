Ölpreis - Brent - Nur ein kleiner Zündfunke fehlt noch …

… und dann könnte sich der gute Jahresstart des Ölpreises als mehr als ein bloßes Strohfeuer erweisen. Charttechnisch drängt sich ohnehin die Frage immer stärker auf, ob das „schwarze Gold“ auf Basis der Tiefpunkte bei knapp 60 USD einen klassischen Doppelboden ausbildet (siehe Chart). Mut macht in diesem Kontext das konstruktive Kerzenmuster in Form eines sog. „bullisch engulfing“ sowie das jüngste MACD-Kaufsignal. Für den ganz großen Befreiungsschlag würde jetzt ein Spurt über die Kombination aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 72,29/72,54 USD) sorgen. Im Erfolgsfall gewinnt auch das diskutierte Szenario einer langfristigen Trendwende deutlich an Konturen. Im ersten Anlauf sollte der Ölpreis dann Kurs auf die horizontalen Barrieren bei rund 80 USD nehmen. Jenseits dieses Levels wäre auch die große untere Umkehr mit einem Anschlusspotential von weiteren 20 USD vervollständigt. Als enge Absicherung ist im Ausbruchsfall indes der oben genannte Durchschnitt der letzten 90 Monate prädestiniert. In der Summe steht der Ölpreis aktuell vor einer ganz entscheidenden charttechnischen Weggabelung.

Ölpreis - Brent (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - Brent

Quelle: LSEG, tradesignal²

