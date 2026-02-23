Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 23.02.2026 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Vorläufige Zahlen GJ 2025, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 23.02.2026 Kursziel: EUR 14,92 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker 2025 im Rahmen der Erwartung, Wachstum für 2026 erwartet Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 zeigen, dass DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) mit einem Umsatz von EUR 60,2 Mio. (-0,6% ggü. Vj.) und einer EBIT-Marge von 5,1% die Ziele für 2025 erreicht hat. Erfreulich ist der vermeldete Auftragseingang (EUR 63,4 Mio.; +13,7%; Book-to-Bill: 1,06), der die Wachstumsziele für 2026 untermauert. Basierend auf der Guidance wird für 2026 ein Wachstum zwischen 4,7% und 14,6% erwartet. Auch die Erwartungen des Verbandes VDW gehen für den deutschen Maschinenbau von einer Rückkehr auf den Wachstumspfad aus - getrieben von stattlichen Investitionen im Rüstungsbereich. Die Dynamik wird jedoch erst in H2 einsetzen, DATRON dürfte indirekt (als Ausrüster bestimmter Zulieferer der Rüstungsindustrie) daran partizipieren. Wir gehen davon aus, dass DATRON ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zeigen kann, bei deutlich verbessertem EPS. Mit einem KGV von 9,4 (2026e) bleibt die Aktie weiterhin günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 14,92. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bb1002f2992839c7d843afd57a29ccc3 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3012f4ba-10a5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2279974 23.02.2026 CET/CEST °