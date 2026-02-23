Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

23.02.2026 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         Vorläufige Zahlen GJ 2025, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.02.2026
     Kursziel:                  EUR 14,92
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2025 im Rahmen der Erwartung, Wachstum für 2026 erwartet

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 zeigen, dass DATRON AG (ISIN
DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) mit einem Umsatz von EUR 60,2 Mio. (-0,6%
ggü. Vj.) und einer EBIT-Marge von 5,1% die Ziele für 2025 erreicht hat.
Erfreulich ist der vermeldete Auftragseingang (EUR 63,4 Mio.; +13,7%;
Book-to-Bill: 1,06), der die Wachstumsziele für 2026 untermauert. Basierend
auf der Guidance wird für 2026 ein Wachstum zwischen 4,7% und 14,6%
erwartet. Auch die Erwartungen des Verbandes VDW gehen für den deutschen
Maschinenbau von einer Rückkehr auf den Wachstumspfad aus - getrieben von
stattlichen Investitionen im Rüstungsbereich. Die Dynamik wird jedoch erst
in H2 einsetzen, DATRON dürfte indirekt (als Ausrüster bestimmter Zulieferer
der Rüstungsindustrie) daran partizipieren. Wir gehen davon aus, dass DATRON
ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zeigen kann, bei deutlich
verbessertem EPS. Mit einem KGV von 9,4 (2026e) bleibt die Aktie weiterhin
günstig.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 14,92. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bb1002f2992839c7d843afd57a29ccc3
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=3012f4ba-10a5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2279974 23.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Datron

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News