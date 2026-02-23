Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Folgen des Urteils gegen Trumps Zölle

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Folgen des Urteils gegen Trumps Zölle:

"Das Urteil des Obersten US-Gerichts gegen die Zölle von Donald Trump markiert eine Wende für die Politik der USA. Die Richterinnen und Richter haben nicht nur die Demokratie gestärkt, indem sie endlich ihre Unabhängigkeit demonstriert und dem US-Präsidenten zu verstehen gegeben haben, dass auch für ihn Regeln gelten. Sie haben Trump auch eines seiner wichtigsten politischen Instrumente genommen. Daran ändern die von ihm trotzig erhobenen neuen Tarife wenig. Sie gelten lediglich einige Wochen und machen den Zoll-Dschungel noch undurchdringlicher. Damit dürfte die Lust von Investoren weiter sinken, sich auf dem US-Markt zu engagieren. Und die wahrscheinlichen Rückzahlungen durch den Ausfall der Zolleinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe bedrohen nun den Haushalt des überschuldeten Landes. All das wird Trump bei seinen Landsleuten noch unbeliebter machen, was die Aussichten für die Midterms für Trumps Republikaner weiter eintrübt."/DP/jha