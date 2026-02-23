Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu CDU-Parteitag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu CDU-Parteitag:

"2026 könnte das Jahr von Friedrich Merz - im Gefolge auch das der Gesamt-Union und sogar der SPD - werden, wenn sich wenigstens in zwei, drei zentralen Politikbereichen etwas tut. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht naiv. Sie wissen, dass es Einschnitte geben wird. Wenn sie gerecht verteilt sind, Zumutungen für alle enthalten, die nach Belastbarkeit gestaffelt werden, dann werden sie auch akzeptiert."/DP/jha