Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Olympischen Winterspielen/Bilanz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Olympischen Winterspielen/Bilanz:

"Das selbst gesetzte Ziel, zu den besten drei Nationen zu gehören, hat Deutschland klar verpasst. Diesmal waren sogar die Niederländer besser, die Franzosen lagen im Duell um Platz fünf nahezu gleichauf. Es wurden 26 Medaillen gewonnen, nur eine weniger als 2022 in Peking, was durchaus respektabel ist. Allerdings gab es allein 19 (!) Podestplätze im Eiskanal - und andernorts viel zu viele Ausrutscher, vorneweg im Biathlon und in der Kombination, einst Garanten für Medaillen. Insgesamt setzte sich der Abwärtstrend fort, seit Pyeongchang 2018 hat sich die Zahl der Goldmedaillen fast halbiert. Und es könnte noch schlimmer kommen."/DP/jha