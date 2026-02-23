Kopenhagen/Frankfurt, 23. ⁠Feb (Reuters) - Schwerer Rückschlag für Novo Nordisk im Wettstreit um den milliardenschweren Markt für Abnehmmittel: Der als wirksamerer Nachfolger für den Verkaufsschlager Wegovy positionierte Hoffnungsträger CagriSema ist in einer direkten Vergleichsstudie dem Konkurrenzmedikament von Eli Lilly unterlegen.

Die enttäuschenden Ergebnisse sind ein Dämpfer ‌für den dänischen Pharmakonzern im Kampf um die Vorherrschaft auf dem rasant wachsenden Markt für Adipositas-Behandlungen. An der Börse brachen die Novo-Aktien am Montag ⁠um 13 Prozent ⁠ein und fielen auf den tiefsten Stand seit Juni 2021.

In der Studie konnte Novo Nordisk nicht nachweisen, dass CagriSema mindestens ebenso wirksam ist wie der Konkurrenzwirkstoff Tirzepatid von Eli Lilly. Die mit CagriSema behandelten Teilnehmer verloren nach 84 Wochen 23 Prozent ihres Körpergewichts, während die Vergleichsgruppe mit Tirzepatid auf ‌einen Gewichtsverlust von 25,5 Prozent kam. An der ‌Studie nahmen 809 Menschen mit Fettleibigkeit und mindestens einer Begleiterkrankung teil. Die Papiere von Eli Lilly legten im vorbörslichen US-Handel um vier Prozent zu.

Forschungs- und Entwicklungschef Martin Holst ⁠Lange erklärte, man sei mit dem für CagriSema erzielten Gewichtsverlust dennoch zufrieden. "CagriSema hat ‌das Potenzial, das erste Kombinationsprodukt aus ⁠den Wirkstoffklassen GLP-1 und Amylin auf dem Markt zu werden", sagte er. Der Konzern setze nun auf weitere Studien, einschließlich einer Untersuchung mit einer höheren Dosierung, um das volle Potenzial von CagriSema zu bewerten. ‌Das Mittel habe sich in der Studie ⁠zudem als sicher und gut verträglich ⁠erwiesen.

CagriSema kombiniert Semaglutid, den Wirkstoff von Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, mit Cagrilintid und soll durch die Kombination zweier Wirkmechanismen den Appetit stärker zügeln. Jedoch hatten bereits frühere Studienergebnisse bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt. Tirzepatid ist bereits auf dem Markt und wird von Eli Lilly unter den Namen Mounjaro und Zepbound vermarktet. Novo Nordisk hatte im Dezember die Zulassung von CagriSema bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht; eine Entscheidung wird für Ende 2026 erwartet.

(Bericht von ⁠Stine Jacobsen und Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)