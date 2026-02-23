SICPA HOLDING SA / Schlagwort(e): Produkteinführung

SICPA erhält Zuschlag bei europäischem Großauftrag für Vape-Steuermarken im Vereinigten Königreich



Prilly, Schweiz, 23. Februar 2026

Das schweizerische Technologieunternehmen SICPA hat in Partnerschaft mit Cartor Security Printers (Cartor), einer Tochtergesellschaft der Spectra Systems Corporation, einen wegweisenden Vertrag über Tracking-Lösungen abgeschlossen. Damit kann das Unternehmen seine weltweite Führungsposition im Bereich sicherer Track-und-Trace-Technologie (T&T) stärken. Im Rahmen des Vertrags liefert das Unternehmen robuste Verfolgungslösungen für Vape-Produkte an die britische Steuerbehörde (HMRC).

Aufbauend auf der bewährten Erfahrung von SICPA bei der Bereitstellung sicherer T&T-Systeme für verbrauchsteuerpflichtige Produkte und dank der fortschrittlichen Sicherheitsdruckfunktionen von Cartor liefert das Konsortium eine robuste Lösung, die banknotenfähige Sicherheitsmerkmale mit modernsten digitalen Systemen kombiniert, um den illegalen Handel mit Vape-Produkten wirksam zu bekämpfen.

Die Lösung unterstützt die HMRC bei der Erhebung von Verbrauchsteuern, schützt die Verbraucher und hilft beim Kampf gegen illegalen Handel.

Im Anschluss an ein mehrstufiges Beschaffungsverfahren, das von der Steuerbehörde im Juli 2025 eingeleitet wurde, hat das Konsortium nach Einreichung seiner technischen und finanziellen Angebote sowie einer detaillierten Bewertung den Zuschlag erhalten. Das Projekt läuft zunächst für fünf Jahre und kann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Beginnen wird die schrittweise Einführung des Systems ab April 2026 mit einer Übergangssteuermarke, auf die eine erweiterte Marke folgt, die ab Oktober 2026 durch eine vollständige Track-and-Trace-Lösung unterstützt wird.

Cartor wird mit dem Druck von Steuermarken mit proprietären Sicherheitsmerkmalen beauftragt. Ergänzt werden diese durch zusätzliche stoffliche und digitale Sicherheitsfunktionen von SICPA, die die Robustheit des Systems weiter stärken. Auch die Verwaltung der Codierung der Steuermarken und der Track-and-Trace-Softwarelösungen erfolgen durch SICPA. Das Unternehmen ist zudem verantwortlich für die Verwaltung der Stakeholder- und Produktregistrierung, die Bestell- und Zahlungsprozesse für die Steuermarken bzw. die Datenerhebung. Dazu kommen die Überwachung der Compliance für die britische Steuerbehörde in der gesamten Lieferkette von Vape-Produkten. Die fortschrittlichen digitalen Marktinformationsfähigkeiten von SICPA ermöglichen zudem die Erkennung verdächtiger Muster und potenzieller Betrugsschwerpunkte, während die Prüfgeräte für Strafverfol-gungsbehörden und Verbraucherprüfanwendungen bei der Bekämpfung von Betrug und Fälschungen helfen.

„Wir freuen uns, die Steuerbehörde in Großbritannien bei ihren Aufgaben zum Schutz des Marktes vor illegalem Handel unterstützen zu dürfen und greifen dafür auf unsere jahrzehntelange Erfahrung mit verbrauchsteuerpflichtigen Produkten, sicheren Verfolgungssystemen und die Erfolge unserer Programme in der ganzen Welt zurück“, erklärte Philippe Amon, Vorsitzender und CEO von SICPA.

„Cartor ist stolz auf die Zusammenarbeit mit SICPA bei diesem wichtigen Programm für die HMRC“, sagte Andrew Brigham, Geschäftsführer bei Cartor. „Die Kombination unserer sich ergänzenden Stärken liefert eine vertrauenswürdige Lösung für unseren Kunden und den britischen Vape-Markt. Gleichzeitig unterstützen wir die Bemühungen Großbritanniens beim Schutz sowohl der öffentlichen Einnahmen als auch der Verbraucher.“

Über SICPA

SICPA wurde 1927 gegründet und ist ein privates Schweizer Technologieunternehmen, das sich für eine effektive Regierungsführung und den langfristigen Wohlstand von Nationen einsetzt.

SICPA unterstützt die Souveränität von Staaten, indem es Regierungen dabei hilft, ihre Bürger, strategischen Vermögenswerte und Volkswirtschaften zu schützen. SICPA ist insbesondere dafür bekannt, die Sicherheit der meisten Banknoten weltweit zu gewährleisten. Heute bietet unsere auf fünf Kontinenten eingesetzte Technologieplattform integrierte Lösungen in den Bereichen Steuererhebung, natürliche Ressourcen, Gesundheitsüberwachung und Markenschutz. Sie gewährleistet auch die Souveränität in den Bereichen Digitaltechnik und öffentliche Dienstleistungen.

www.sicpa.com

Über Spectra Systems Corporation

Spectra Systems ist ein globaler Anbieter von Technologien für fortschrittliche Authentifizierung, Markenschutz und sichere Transaktionen. Cartor Security Printers ist Teil der Spectra Systems und ein führender europäischer Spezialist für Sicherheitsdruck und Markenschutz, der Regierungen und Markeninhaber mit Hochsicherheitslösungen unterstützt, um Einnahmen zu schützen und den illegalen Handel zu bekämpfen. Gemeinsam bieten sie bewährte offene und verdeckte Sicherheitsfunktionen für Verbrauchsteueranwendungen, Steuermarken und regulierte Märkte weltweit.

www.spsy.com

