SPD-Fraktionschef Miersch: Tariftreue-Gesetz wird nächste Woche beschlossen

Berlin, 22. ⁠Feb (Reuters) - Die Koalition hat sich nach Worten von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch nach monatelangem Ringen auf das sogenannte Tariftreuegesetz verständigt.

Das Vorhaben werde in der kommenden Sitzungswoche im Bundestag verabschiedet, sagte Miersch ‌am Sonntag im "Bericht aus Berlin" in der ARD. Die Sozialdemokraten hätten lange dafür gekämpft, sich in der Ampel-Koalition aber ⁠nicht durchsetzen ⁠können. "Das wird in der nächsten Woche geschehen", sagte Miersch. Da die Fraktionen sich auf Fachebenen nicht einigen konnten, mussten die Fraktionschef die Verhandlungen in die Hand nehmen. Auch die Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) wolle die Koalition ‌in der kommenden Woche beschließen, sagte ‌Miersch.

Das Tariftreuegesetz ist ein Kernanliegen der SPD und soll Wettbewerbsnachteile im Kampf um Staatsaufträge für Unternehmen beseitigen, die ihre Beschäftigten ⁠nach Tarif bezahlen. Künftig müssen Firmen bei der Ausführung von ‌öffentlichen Aufträgen und Konzessionen des ⁠Bundes tarifvertragliche Arbeitsbedingungen gewähren. Im Gesetzentwurf der Regierung, vor den Verhandlungen im Parlament, war vorgesehen, dass die Regelungen ab einem geschätzten Wert von 50.000 Euro gelten ‌sollen. Besonders im Mittelstand ⁠treffen die Regelungen auf Widerstand, ⁠da kleinere Firmen, selbst wenn sie Tariflöhne zahlten, nun mit umfangreichen Nachweispflichten und mehr Bürokratie belastet würden.

Tariftreue-Gesetz und GEAS galten bei einigen Vertretern der Koalition als verknüpft. Bei SPD-Abgeordneten hieß es, die Union blockiere das Tariftreue-Gesetz, solange es keine Einigung bei den Asyl-Verschärfungen von GEAS gebe. GEAS ist besonders der Union wichtig, gilt nun aber ⁠seit Ende Januar als ausverhandelt.

