Studie: Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sinkt - aber nicht überall

Berlin, 23. ⁠Feb (Reuters) - Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland verringert sich einer Studie zufolge weiter, jedoch nicht in allen Regionen.

Bundesweit erhielten vollzeitbeschäftigte Frauen 2024 im Schnitt 17,2 Prozent weniger Lohn als Männer, was einem Rückgang um 3,2 Prozentpunkte seit 2019 entspricht, ‌wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. In 15 der 400 deutschen Kreise ist der sogenannte unbereinigte Gender ⁠Pay Gap ⁠im selben Zeitraum jedoch gestiegen.

Besonders groß bleiben die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Westen liegt die Lohnlücke mit 18,9 Prozent knapp viermal so hoch wie im Osten mit 5,1 Prozent. Dabei verringerte sich der Abstand im Westen mit 3,3 Prozentpunkten etwas stärker als im Osten mit 2,0 Prozentpunkten. Unter den ‌Bundesländern weist Mecklenburg-Vorpommern mit 2,4 Prozent den geringsten ‌Lohnunterschied auf, während er in Baden-Württemberg mit 25,7 Prozent am größten ist.

Auf Kreisebene zeigt sich eine noch größere Spannweite. Im baden-württembergischen Bodenseekreis verdienten Frauen 37,0 Prozent weniger als ⁠Männer. In drei ostdeutschen Kreisen war es hingegen umgekehrt: In Dessau-Roßlau lag das ‌Gehalt von Frauen 1,6 Prozent über dem ⁠von Männern. Auch im Landkreis Stendal und in Frankfurt an der Oder verdienten Frauen im Schnitt etwas mehr. "Gegensätzliche Entwicklungen des Gender Pay Gap hängen unter anderem mit regional unterschiedlichen Veränderungen in der Betriebsgrößen- und ‌Berufsstruktur zusammen", erklärte IAB-Forscherin Michaela Fuchs. ⁠So sei etwa in Cottbus, wo die ⁠Lohnlücke wuchs, der Anteil der Männer in besser zahlenden Großbetrieben stärker gestiegen als jener der Frauen.

"Die Ausweitung der Kinderbetreuung, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder die Begleitung bei einem Wiedereinstieg nach der Kinderbetreuung sind bewährte Instrumente, um den Gender Pay Gap zu verringern", sagte IAB-Forscherin Anja Rossen. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass diese Maßnahmen nicht für gleiche Löhne ausreichten. Der unbereinigte Gender Pay Gap misst den reinen Lohnunterschied, ohne Faktoren wie Beruf, Qualifikation oder ⁠Berufserfahrung zu berücksichtigen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)