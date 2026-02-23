TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz 10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day 22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026 TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel HINWEIS RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

