TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen 22:05 USA: HP, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen USA: First Solar, Q4-Zahlen USA: Mosaic, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26 10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München 09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

