TKMS wirbt für Konsolidierung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat sich erneut für eine Bündelung der Kräfte in der Branche ausgesprochen.

"Wenn Verteidigungsfähigkeit schneller hergestellt werden soll, braucht ‌es Standardisierung, industrielle Bündelung – und Geschwindigkeit", sagte Vorstandschef Oliver Burkhard in der am Montag ⁠veröffentlichten ⁠Rede zur Hauptversammlung am 27. Februar. "Geld allein baut keine Schiffe", fügte er hinzu. Entscheidend sei, wie schnell Industrie und Auftraggeber gemeinsam handlungsfähig würden. "Wir sind bereit, auch hier ‌Verantwortung zu übernehmen und aktiv ‌bei der Konsolidierung in Europa und Deutschland mitzuwirken."

Thyssenkrupp hatte das Rüstungsgeschäft Thyssenkrupp Marine Systems ⁠im vergangenen Jahr abgespalten und an die Börse ‌gebracht. An dem neuen ⁠Unternehmen TKMS hält der Konzern weiter die Mehrheit. Nach jahrelangem Stillstand ist die Branche in Bewegung gekommen. TKMS hat ‌dem kleineren ⁠Konkurrenten German Naval Yards Kiel (GNYK) ⁠ein unverbindliches Übernahmeangebot gemacht. Die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall hat die Rüstungssparte der Bremer Lürssen-Werft gekauft. TKMS-Boss Burkhard hatte Insidern zufolge bereits früher seine Fühler auch nach europäischen Anbietern ausgestreckt.

