Trading-Chance Clorox: Chance nach großer Korrektur

Was macht Clorox?

Clorox ist bekannt für seine Household Products, zu denen Reinigungs- und Desinfektionsmittel gehören. Diese Produkte finden sowohl im privaten Haushalt als auch in professionellen Umgebungen Anwendung. Des Weiteren produziert Clorox Bleach und Reinigungsmittel, die für die Wäsche verwendet werden können. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld von Clorox ist die Herstellung von Verbrauchsmaterialien. Zu diesen Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem Frischhalteprodukte, Müllbeutel und Lebensmittelsicherheitsprodukte. Diese Produkte sollen den Alltag der Verbraucher erleichtern und deren Bedürfnisse im Bereich der Haushaltsführung erfüllen. Neben den Haushaltsprodukten bietet Clorox auch Produkte im Bereich der Personal Care an. Hierzu gehören beispielsweise Gesichtsmasken und Hautpflegeprodukte. Clorox ist ebenfalls im Segment der Water Filtration aktiv, wobei Produkte zur Wasserfiltration angeboten werden, um die Wasserqualität für den Verbraucher zu verbessern.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Weltweit gibt es nur (noch) 148 börsengelistete Unternehmen, die über mindestens 25 aufeinander folgenden Jahre ihre Dividenden-Ausschüttung an die Aktionäre alljährlich erhöht haben. Das Gros dieser Aktien (etwa 80%) stammt aus den USA. Ein Unternehmen, das über Jahrzehnte seine Ausschüttung erhöht, muss augenscheinlich ein gesundes Geschäftsmodell und ein sehr solide wirtschaftendes Management haben. Die Dividenden-Ausschüttung ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, über das man absolute Top-Werte herausfiltern kann, wie wir sehen. Denn 148 Titel von knapp 63.000 weltweit börsengehandelten Unternehmen sind eine erlesene Auswahl. Unsere heutige Trading-Chance zählt zu dieser Auswahl und hat die Dividende über 55 Jahre alljährlich erhöht! Die Zahl der Dividenden-Aristokraten ging zuletzt zurück. Vor einigen Monaten waren es 154, nunmehr nur noch 148. Das zeigt, wie signifikant das Qualitätskriterium „Dividenden-Steigerung“ ist.

Marktstellung und Wettbewerb

Clorox nimmt im Sektor der Basiskonsumgüter eine Sonderstellung ein. Während Giganten wie Procter & Gamble oder Unilever riesige Portfolios in fast jeder Kategorie führen, ist Clorox ein sehr fokussierterer Akteur, der in den meisten seiner Kernmärkte entweder die Nummer 1 oder die Nummer 2 hält. Schauen wir uns deshalb nun die Wettebewerbs-Situation genauer an.

Marktstellung: Die Strategie der "Dominanten Nischen"

Clorox tritt selten in Märkten an, in denen es nur ein kleiner Mitspieler ist. Das Unternehmen verfolgt eine „Kategorie-Kapitän“-Strategie. In den USA hält Clorox beispielsweise über 60 % Marktanteil bei Haushaltsbleiche und dominiert mit der Marke Kingsford den Holzkohlemarkt mit ca. 70 %. Statt alles abzudecken sucht man sich also einzelne Nischen und nimmt dort eine Führungsrolle mit enormen Marktanteilen ein.

Die Hauptwettbewerber nach Segmenten

Da Clorox diversifiziert ist, kämpft das Unternehmen an verschiedenen Fronten:

Im Bereich Reinigung und Hygiene (Health & Wellness) sind die Haupt-Wettbewerber Procter & Gamble (P&G), Reckitt Benckiser, Church & Dwight.

Dies ist das am härtesten umkämpfte Segment. Während P&G mit Microban und Reckitt mit Lysol direkt gegen Clorox-Desinfektionsmittel antreten, punktet Clorox durch eine extrem hohe Markenloyalität. In der Pandemie konnte Clorox massiv gewinnen, kämpft aber seither mit einer Normalisierung der Nachfrage.

Bei Haushaltsprodukten (Household) sind die Wettbewerber: Reynolds Consumer Products (Hefty), P&G (Glad-Joint-Venture Partner/Konkurrent).

Bei Müllbeuteln (Glad) ist der Wettbewerb besonders preisgetrieben. Hier konkurriert Clorox nicht nur mit Markenherstellern, sondern massiv mit Eigenmarken (Private Label) von Handelsriesen wie Walmart oder Amazon.

In den Spezialgebieten (Lifestyle) sind die Wettbewerber: Nestlé (im Bereich Vitamine/Supplemente), McCormick (Grillzubehör).

Mit Marken wie Burt’s Bees (Naturkosmetik) und Brita (Wasserfilter) besetzt Clorox Wachstumsnischen. Hier ist der Wettbewerb fragmentierter und Clorox muss sich gegen trendige "Direct-to-Consumer"-Startups behaupten.

Strategischer Vergleich: Clorox vs. P&G

Wettbewerbsrisiko: Eigenmarken und Inflation

Das größte Risiko für Clorox im aktuellen Marktumfeld ist die Preissensibilität der Konsumenten. Wenn die Preisdifferenz zwischen einer Flasche Clorox und der Eigenmarke von Aldi oder Target zu groß wird, wechseln Konsumenten. Clorox muss daher massiv in Marketing investieren, um den "Premium-Status" zu rechtfertigen. Da viele Produkte auf Kunststoff (Verpackung) und Chlorchemie basieren, reagiert die Marge empfindlicher auf Ölpreis-Schwankungen als die von Wettbewerbern mit einem höheren Anteil an Food-Produkten.

Zwischenfazit

Clorox ist im Vergleich zur Konkurrenz ein "Nischen-Monopolist". Das Unternehmen ist kleiner und weniger global als P&G, aber in seinen spezifischen US-Kernmärkten fast unantastbar. Der Wettbewerb findet weniger über technologische Innovation statt, sondern über Markenvertrauen und Regalplatz. Die größte Herausforderung bleibt die Abgrenzung nach unten gegen immer bessere und günstigere Eigenmarken der Supermärkte.

Chart: Fallender Keil und Bestätigung des langfristigen Aufwärtstrends

Der Kurs korrigierte entgegen des starken und deutlich gestiegenen Gesamtmarktes in den letzten Jahren. Wie bei vielen Aktien, hatte es auch bei Clorox einen nahezu senkrechten Anstieg im Kontext mit Corona gegeben. Der Hype wurde wieder komplett korrigiert und wir notieren inzwischen gar deutlich unter dem Niveau von Ende 2019, als der besagte Anstieg seinen Ursprung nahm. Der ultra-langfristige Aufwärtstrend wurde mit dem jüngsten Zwischentief bestätigt. Es hat sich im Verlauf der Korrekturbewegung eine fallende Keil-Formation (Falling Wedge) ausgebildet. Diese lässt ein Ende der Korrektur erahnen. Zum Auflösen der Formation müsste der bei 145 US-Dollar verlaufende Abwärtstrend auf Tages- und idealerweise auch auf Wochen-Schlusskurs-Basis überwunden werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir wahrscheinlich das Ende einer mehrjährigen Korrektur gesehen haben, in deren Rahmen der langfristige Bullen-Trend bestätigt wurde. Eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends erscheint am wahrscheinlichsten.

Die fundamentalen Kennzahlen

Die Netto-Marge des Unternehmens ist mit 11,17 Prozent solide, liegt aber gegenüber der Konkurrenz im Mittelfeld. Procter & Gamble und auch Church & Dwight (auch Dividenden-Aristokraten) haben Margen bis zu 18 Prozent. Der Gewinn wurde zwischen 2016 und 2026 von damals 4,92 auf heute 6,56 US-Dollar gesteigert. In den kommenden zwei Jahren will das Unternehmen das Ergebnis je Aktie auf 7,85 Dollar verbessern. Den Operativen Cashflow verbesserte man in den vergangenen 10 Jahren von 5,91 auf 8,07 Dollar je Anteilsschein. 2020 hatte man aber einen Cashflow von mehr als 12 US-Dollar, so dass die Entwicklung eher unrund verlief. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 18,8 ist die Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet. Das Durchschnitts-KGV liegt bei 23.

Fazit

Die geringere Streuung im Produktportfolio und die höhere Anfälligkeit für steigende Rohstoffpreise sind im Kursgeschehen diskontiert. Darum wird Clorox mit einem Abschlag zu anderen Konkurrenten, wie Procter & Gamble an der Börse gehandelt. Dafür bietet diese Aktie einen höheren Hebel, wenn sie tendiert. Sie taugt als spekulative Beimischung in einem gut diversifizierten Dividenden-Aristokraten-Portfolio. Um von einem möglichen positiven Erholungs-Trend profitieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Clorox

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 81,787 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 123,60 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,84. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PJ31FY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 145

Unterstützungen: 100 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Clorox

Basiswert Clorox WKN PJ31FY ISIN DE000PJ31FY8 Basispreis 81,787 USD K.O.-Schwelle 81,787 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,84 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

