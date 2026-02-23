Union und SPD wollen kommende Woche Eckpunkte zum Heizungsgesetz vorstellen

Berlin, 22. ⁠Feb (Reuters) - Union und SPD wollen ihren Streit über das Heizungsgesetz beilegen und in der kommenden Woche Eckpunkte für eine Reform präsentieren.

Dies kündigten die Unterhändler beider Seiten, Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD), ‌am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD an. "Nächste Woche können wir was vorlegen", sagte Spahn. Wenn er und Miersch ⁠sich ⁠in den vergangenen Monaten Kompromisse vorgenommen hätten, seien diese auch gefunden worden. Es gehe nun darum, die richtige Balance zwischen Bezahlbarkeit, Planbarkeit und Klimaschutz zu finden. Die Bürger dürften nicht das Gefühl haben, "wir regieren in den Heizungskeller rein", ‌fügte Unions-Fraktionschef Spahn hinzu.

Miersch sprach von ‌einem "intensiven Ringen auf allen Ebenen". Die Meinungen seien teilweise sehr weit auseinandergegangen, doch glaube er, dass es in der kommenden Woche ⁠gelinge, "etwas Gutes zu präsentieren". Als Grund für die Überarbeitung nannte ‌der SPD-Politiker eine große Verunsicherung ⁠bei den Bürgern. Zudem hätten Heizungsunternehmen gefordert, die Regelungen unbürokratischer zu gestalten und für mehr Klarheit zu sorgen.

Das auch als Heizungsgesetz bekannte Gebäudeenergie-Gesetz war bereits in ‌der Ampel-Koalition heftig umstritten, ⁠bevor es beschlossen wurde. Union ⁠und SPD verständigten sich im Koalitionsvertrag auf eine Reform. Das Gesetz regelt den schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen zugunsten klimafreundlicher Alternativen. Vor allem über das künftige Förderkonzept und die genauen Fristen für den Umstieg herrscht Uneinigkeit. Auch die geltende Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, wird ⁠in der Union infrage gestellt.

