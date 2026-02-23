US-Behörden: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen

Washington, 22. ⁠Feb (Reuters) - US-Sicherheitsbeamte haben am Sonntag einen bewaffneten Mann erschossen, der unbefugt in die Sperrzone des Anwesens von Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte.

Trump selbst hielt ‌sich zu dem Zeitpunkt in Washington auf.

Der Vorfall am Mar-a-Lago-Club in Palm Beach ereignete sich gegen 01.30 ⁠Uhr ⁠Ortszeit (07.30 Uhr MEZ), wie Sheriff Ric Bradshaw auf einer Pressekonferenz mitteilte. Der Mann habe auf Anweisung zwar einen Benzinkanister abgestellt, dann aber eine Schrotflinte angelegt. Daraufhin hätten zwei Beamte des Secret Service ‌und ein Polizist das Feuer eröffnet. ‌Angaben zum möglichen Motiv wurden zunächst nicht gemacht.

Einer mit den Ermittlungen vertrauten Person zufolge handelte es sich ⁠bei dem mutmaßlichen Täter um einen 21-jährigen Mann, der ‌in den vergangenen Tagen ⁠als vermisst gemeldet worden sei. Die Sprecherin des US-Präsidialamts, Karoline Leavitt, nannte ihn einen Verrückten, der versucht habe, mit einer Waffe und einem ‌Benzinkanister in Trumps Heim ⁠einzudringen. Der Secret Service ⁠ist unter anderem für den Personenschutz verantwortlich.

Trump galten im Jahr 2024 zwei Attentatsversuche. Zudem wurden im Juni 2025 die demokratische Abgeordnete des Parlaments von Minnesota, Melissa Hortman, und ihr Ehemann erschossen. Monate später wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk getötet.

