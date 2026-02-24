AKTIE IM FOKUS: Elmos auf Rekordhoch nach Zahlen und Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktuelle Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Elmos sind am Dienstag bei den Anlegern an der Börse gut angekommen. Am Dienstagmorgen kletterten die Papiere des Unternehmens mit 144,20 Euro auf ein Rekordhoch.

Mit einem Kursanstieg um zuletzt noch 7,7 Prozent auf 137,40 Euro führten die Aktien des Halbleiterkonzerns die Gewinnerliste im SDax an. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus bereits knapp 42 Prozent, was für diesen Zeitraum ebenfalls den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index bedeutet. Dieser hat 2026 bisher um 4,6 Prozent zugelegt.

Nach dem mäßigen Vorjahr, in dem der Umsatz minimal und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) deutlich zurückgegangen war, strebt Elmos 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die Ebit-Marge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 bekräftigte das Unternehmen, ist für den freien Barmittelzufluss nun aber zuversichtlicher als bisher.

Warburg-Analyst Malte Schaumann sah in einer ersten Reaktion sowohl die Resultate für das vergangene Quartal als auch den Ausblick auf 2026 im Rahmen der Erwartungen. Das angehobene Ziel für den Barmittelzufluss 2030 untermauere derweil den positiven Anlagehintergrund. Schaumann spricht weiter eine Kaufempfehlung für die Aktie aus. Das ebenfalls bestätigte Kursziel von 145 Euro räumt ihr vom aktuellen Bewertungsniveau aus noch etwas Luft nach oben ein./gl/nas/mis