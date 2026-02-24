AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterunternehmen haben Anleger am Dienstag auf dem Kaufzettel. Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos Semiconductor kamen gut an, die Papiere kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 7,8 Prozent.

Aixtron setzten ihren Aufwärtstrend ebenfalls fort. Sie gewannen 3,7 Prozent. Analyst Oliver Wong von der Bank of America erhöhte seine Schätzungen für 2027 in seinem Ausblick auf den Geschäftsbericht des Spezialanlagenbauers, der sein Nebenwerte-Favorit in der europäischen Halbleiterbranche ist.

Im Plus mit jeweils um die 2 Prozent notierten auch Wacker Chemie und Siltronic . Suss Microtec zogen um 5,8 Prozent an./ajx/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
Aixtron
Wacker Chemie
SUSS MicroTec
Siltronic
Elmos

Das könnte dich auch interessieren

Momentum-Aktien Update: Neue Hochs, KI-Gewinner & spannende Shorts
g​n​u​b​r​e​W
21. Feb. · WH Selfinvest
Momentum-Aktien Update: Neue Hochs, KI-Gewinner & spannende Shorts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News