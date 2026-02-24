ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Eon, RWE und Wettbewerber gefragt
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicherheute, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher
Branchenindex kratzte jüngst an Rekord
Versorgerwerte fallen europaweit - Centrica und Enel besonders schwach19. Feb. · dpa-AFX
Versorgerwerte fallen europaweit - Centrica und Enel besonders schwach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Alle Premium-News