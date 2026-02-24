ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Eon, RWE und Wettbewerber gefragtEuropäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicherheute, 14:00 Uhr · dpa-AFX
WOCHENAUSBLICK: Unsicherheit hoch nach Trumps Zoll-Niederlage und neuen Zöllengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: Höhenflug der Energieversorger - Weltlage bleibt unsicherenheute, 13:56 Uhr · dpa-AFX
Branchenindex kratzte jüngst an RekordVersorgerwerte fallen europaweit - Centrica und Enel besonders schwach19. Feb. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergehtheute, 14:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista