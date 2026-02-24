ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he

