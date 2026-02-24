ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT

