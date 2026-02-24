ANALYSE-FLASH: UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gerresheimer
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Deutliches Minus
Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittelgestern, 11:55 Uhr · dpa-AFX
Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News