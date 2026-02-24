APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group

Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser. Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG verstärkt ihre Konzern-Governance: Mit Beginn des Jahres hat Rita Wittmann, Leiterin Group Legal & Compliance, zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Gruppe übernommen. Rita Wittmann folgt auf Harald Weiser, der nach 39 Jahren im Unternehmen und nach rund 25 Jahren in dieser Schlüsselrolle in den Ruhestand tritt. Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zusätzliche Schlüsselrolle Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der Internationalen Betriebswirtschaftslehre. UNIQA CEO Andreas Brandstetter betont: "Ich freue mich sehr, dass wir Rita Wittmann - zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben - für die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Insurance Group und von UNIQA Österreich gewinnen konnten. Diese Rolle erfordert höchste fachliche Qualität und laufende, enge Abstimmung mit unseren Gremien. Mit ihrer juristischen Expertise, ihrem strukturierenden Zugang und ihrem starken Teamgeist bringt Rita dafür die idealen Voraussetzungen mit." Rita Wittmann sieht der erweiterten Verantwortung mit großer Zuversicht und Freude entgegen: "Es ist eine besondere Aufgabe und zugleich eine große Ehre, das Generalsekretariat einer so dynamischen und international ausgerichteten Gruppe zu übernehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, dass unsere Entscheidungswege klar, effizient und zukunftsorientiert bleiben." Wesentliche Drehscheibe der Konzern-Governance Das Generalsekretariat gehört zu den zentralen Koordinationsstellen der UNIQA Gruppe. Es verantwortet die organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem Generalsekretariat International. Mit Blick auf die steigenden rechtlichen, regulatorischen und faktischen Anforderungen an die Konzern-Governance sowie die ambitionierte Wachstumsstrategie von UNIQA gewinnt diese Funktion weiter an Bedeutung.