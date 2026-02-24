APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA...

APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group

Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale  
Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf 
den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser. 

Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG verstärkt ihre  
Konzern-Governance: Mit 
Beginn des Jahres hat Rita Wittmann, Leiterin Group Legal & 
Compliance, zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA 
Gruppe übernommen. Rita Wittmann folgt auf Harald Weiser, der nach 39 
Jahren im Unternehmen und nach rund 25 Jahren in dieser 
Schlüsselrolle in den Ruhestand tritt. 

Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zusätzliche Schlüsselrolle 

Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt 
über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der 
Internationalen Betriebswirtschaftslehre. 

UNIQA CEO Andreas Brandstetter betont: "Ich freue mich sehr, dass 
wir Rita Wittmann - zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben - für die 
Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Insurance Group und von 
UNIQA Österreich gewinnen konnten. Diese Rolle erfordert höchste 
fachliche Qualität und laufende, enge Abstimmung mit unseren Gremien. 
Mit ihrer juristischen Expertise, ihrem strukturierenden Zugang und 
ihrem starken Teamgeist bringt Rita dafür die idealen Voraussetzungen 
mit." 

Rita Wittmann sieht der erweiterten Verantwortung mit großer 
Zuversicht und Freude entgegen: "Es ist eine besondere Aufgabe und 
zugleich eine große Ehre, das Generalsekretariat einer so dynamischen 
und international ausgerichteten Gruppe zu übernehmen. Ich freue mich 
darauf, gemeinsam mit meinem Team einen aktiven Beitrag dazu zu 
leisten, dass unsere Entscheidungswege klar, effizient und 
zukunftsorientiert bleiben." 

Wesentliche Drehscheibe der Konzern-Governance 

Das Generalsekretariat gehört zu den zentralen 
Koordinationsstellen der UNIQA Gruppe. Es verantwortet die 
organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme 
Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende 
Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem 
Generalsekretariat International. 

Mit Blick auf die steigenden rechtlichen, regulatorischen und 
faktischen Anforderungen an die Konzern-Governance sowie die 
ambitionierte Wachstumsstrategie von UNIQA gewinnt diese Funktion 
weiter an Bedeutung. 

