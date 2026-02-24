Bauzinsen steigen leicht zum Jahresbeginn – Zinsentwicklung im Zeichen des starken Euros



Hamburg, 24. Februar 2026 - Im Januar 2026 finanzierten die Baufi24-Kunden im Durchschnitt mit einem Bauzins von 3,82 Prozent. Im Dezember 2025 lag der durchschnittliche Bauzins noch bei 3,75 Prozent. Zum Jahresbeginn ist somit wieder ein leichter Anstieg der Bauzinsen zu beobachten, nachdem diese zuletzt drei Monate in Folge gesunken waren.



Die im Januar abgerufene Darlehenssumme betrug 307.716 EUR, nach 306.716 EUR im Vormonat (alle Werte im Durchschnitt). Unterlegt wurden die Darlehen mit 114.037 EUR an Eigenkapital, (Dezember: 114.513 EUR EUR). Die Eigenkapitalquote lag damit quasi unverändert bei 27,1 Prozent (Dezember: 27,2 Prozent). Die monatliche Rate belief sich auf 1.426 EUR und zeigte nach dem Jahreshöchstwert im November, den zweiten Monat in Folge eine leichte Korrektur nach unten (Dezember: 1.436).



Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:

„Wir stellen fest, dass sich die Bauzinsen zu Jahresbeginn aktuell auf einem Niveau zwischen 3,5 und 4,0 Prozent eingependelt haben und erwarten, dass sich dieser Trend im weiteren Jahresverlauf fortsetzt. Hierfür sprechen auch die jüngste Entscheidung der EZB, den Einlagenzins unverändert bei 2.0 zu belassen und die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, welche sich in einem Bereich um die 2,8 Prozent bewegt. Gleichzeitig bleibt die Lage volatil. Die geopolitische Gesamtlage und der starke Euro, der zuletzt massiv gegenüber dem Dollar aufgewertet hat, könnten die EZB zu geldpolitischen Kurskorrekturen zwingen, was auch Auswirkungen auf die Bauzinsen hätte. Auch dürfte der Preisdruck am Immobilienmarkt hoch bleiben, da die Neubautätigkeit die Nachfrage nicht deckt und die Preise insbesondere in den Metropolen weiter steigen. Für Käufer bedeutet das, dass Zögern sowohl höhere Zinsen als auch steigende Kaufpreise nach sich ziehen kann.“ +++++

Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die Bauzinsen.

Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr.

