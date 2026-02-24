Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bellevue Group erzielt Konzerngewinn von CHF 1.9 Mio. für 2025 – Kostenreduktion von 16% dank Effizienzmassnahmen und Fokussierung des Geschäftsmodells auf bewährte Stärken



24.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 24. Februar 2026

Jahresabschluss 2025

Bellevue Group erzielt Konzerngewinn von CHF 1.9 Mio. für 2025 – Kostenreduktion von 16% dank Effizienzmassnahmen und Fokussierung des Geschäftsmodells auf bewährte Stärken

Verwaltete Kundenvermögen per Ende 2025 bei CHF 5.3 Mrd. (-9% im Vorjahresvergleich), beeinflusst durch unterdurchschnittliche Marktentwicklung des Healthcare-Sektors, USD-Abwertung von 12.6% und Mittelabflüssen

Durchschnittliche Vermögensbasis 23% unter dem Vorjahr, entsprechend 25% tiefere Erträge von CHF 52.6 Mio.

Geschäftsaufwand um 16% auf CHF 49.1 Mio. reduziert, getragen von strukturellen Effizienzmassnahmen

Konzerngewinn nach Steuern von CHF 1.9 Mio. (Vorjahr: CHF 9.2 Mio.)

2. Halbjahr deutlich verbessert: Anstieg der verwalteten Kundenvermögen um rund 10% seit Ende Juni 2025 und Gewinn von CHF 1.7 Mio. im 2. Halbjahr

Dividendenvorschlag von CHF 0.15 pro Aktie

Geschäftsmodell als spezialisierter Asset Manager weiter fokussiert auf anerkannte Investmentstärken Healthcare, Small & Mid Cap Entrepreneur Investments sowie Multi Asset-Strategien

Veit de Maddalena, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group, zum Jahresresultat 2025: «2025 war für die Bellevue Group ein ausserordentlich anspruchsvolles Jahr. Das Ergebnis widerspiegelt insbesondere die Schwäche des Healthcare-Sektors im 1. Halbjahr, geprägt durch Unsicherheiten rund um Medikamentenpreise in den USA, Zollthemen, Patentabläufe sowie die deutliche Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken. Stabilisierungstendenzen zeigten sich erst gegen Jahresende. Vor dem Hintergrund haben wir das Geschäftsmodell konsequent auf unsere Kernkompetenzen fokussiert und die Kostenbasis gesenkt.»

Healthcare-Sektor – erste Anzeichen einer Trendwende erkennbar

Nach einem von politischen und regulatorischen Unsicherheiten geprägten Jahresverlauf zeigten sich im Healthcare-Sektor gegen Jahresende erste Erholungstendenzen: Neue Preis- und Erstattungs-vereinbarungen erhöhten die Planbarkeit, niedrigere oder wegfallende Zollbelastungen sowie klinische Fortschritte und M&A‑Aktivitäten stärkten das Vertrauen.

Dennoch handelt der Sektor mit einem Abschlag von rund 10% gegenüber globalen Aktien. Langfristige Wachstumstreiber wie Innovationen in der Onkologie, Fortschritte bei chronischen Erkrankungen, hohe Übernahmekapazitäten grosser Biopharmaunternehmen sowie dynamische Medizintechnik- und Schwellenländermärkte bleiben intakt.

BB Biotech AG und Entrepreneur-Strategien übertreffen Benchmark

Alle Healthcare Strategien der Bellevue Group erzielten 2025 in US-Dollar eine positive Performance. Das Flaggschiff BB Biotech AG legte um über 53% zu und übertraf den Benchmark um rund 20%. Der Bellevue Biotech (CH) erzielte eine Wertsteigerung von über 33%. Bellevue Emerging Market Healthcare lag mit 14.8% deutlich vor der Benchmark. Bellevue AI Health und Bellevue Obesity Solutions erzielten Zuwächse von 14.7% bzw. 14.1%. Die Schwäche des US-Dollars minderte die Wertentwicklung in Schweizer Franken jedoch spürbar. Mit der Lancierung des Bellevue Healthcare ETF im September wurde das Angebot gezielt erweitert. Seit der Auflage hat der ETF in USD um 11.7% zugelegt (alle Werte in USD).

Auch die Entrepreneur-Strategien entwickelten sich erfreulich. Bellevue Entrepreneur Europe Small erzielte eine Performance von 27.5% in EUR und übertraf den Vergleichsindex um über 8%. Damit zählt die preisgekrönte Strategie zu den Top 3 unter 80 vergleichbaren Fonds. Auch Bellevue Entrepreneur Switzerland und Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid (Lux) profitierten von der Erholung der Small- und Mid-Cap-Märkte und legten um 18.3% bzw. 17.3% in CHF zu. Positive Ergebnisse erzielten zudem Bellevue Global Macro mit 5.6% und Bellevue Global Income mit 1.3% in EUR.

Geschäftsmodell fokussiert und Kostenbasis gesenkt

Bellevue hat vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Marktumfeldes das Geschäftsmodell konsequent auf die Kernkompetenzen Healthcare, Small & Mid Cap Entrepreneur Investments sowie Multi Asset-Strategien fokussiert und die Effizienz und Effektivität nachhaltig gestärkt. Die Führungs- und Personalstruktur wurde verschlankt und Prozesse im Produktmanagement sowie in der Entwicklung und Administration wurden gestrafft und zentralisiert.

Nicht strategiekonforme Aktivitäten hat Bellevue konsequent reduziert oder veräussert. Die auf Private Equity spezialisierte Tochtergesellschaft adbodmer AG wurde im Rahmen eines Management-Buy-outs verkauft. Die UK-Aktivitäten werden im laufenden Jahr redimensioniert. Die Fonds und Mandate der Bellevue Asset Management (Deutschland) werden seit 1. Juli 2025 vom Multi-Asset-Team der Bellevue Asset Management in Zürich verwaltet. Die Bellevue Asset Management (Deutschland) fungiert künftig als reine Vertriebseinheit. Parallel dazu hat die Bellevue Group gezielt in Investment-Expertise und Vertrieb investiert.

Der Marktaufschwung im Schlussquartal führte im 2. Halbjahr zu einem Anstieg der verwalteten Kundenvermögen um rund 10%. Über das Gesamtjahr hinweg wurden diese Fortschritte jedoch durch die schwache Entwicklung des Healthcare-Sektors, Mittelabflüsse sowie die Abwertung des US-Dollars um 12.6% gegenüber dem Schweizer Franken überlagert. Per Ende 2025 beliefen sich die verwalteten Kundenvermögen auf CHF 5.3 Mrd. und lagen damit um rund CHF 500 Mio. bzw. 9% unter dem Vorjahresniveau. Da über 75% der Anlagen von Bellevue in USD denominiert sind, führte dies zu einer währungsbedingten Reduktion des Anlagevermögens um rund CHF 550 Mio.

Die durchschnittliche Vermögensbasis lag 23% unter dem Vorjahr. Folglich gingen die Erträge um 25% auf CHF 52.6 Mio. zurück. Dank der eingeleiteten Effizienzmassnahmen konnte der Geschäftsaufwand um 16% auf CHF 49.1 Mio. reduziert werden. Dabei sank der Personalaufwand um 15.7% und der Sachaufwand um 13.1%. Nach einem ausgeglichenen Halbjahresresultat von CHF 0.2 Mio. erzielte die Bellevue Group im 2. Halbjahr einen Gewinn von CHF 1.7 Mio. Das Konzernergebnis für 2025 beträgt somit CHF 1.9 Mio.

Solidität dank starker Bilanz

Bellevue verfügt unverändert über eine solide Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote und komfortabler Liquidität. Diese finanzielle Stärke erlaubt es, gezielt in Technologie und Fachkräfte zu investieren. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 24. März 2026 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.15 pro Aktie.

Ausblick

Der Healthcare-Sektor befindet sich an einem strukturellen Wendepunkt: verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen, eine breite Innovationspipeline und ein anhaltender Bewertungsabschlag gegenüber dem globalen Aktienmarkt bieten weiterhin grosses Potenzial. Geldpolitische Lockerungen und fiskalische Impulse eröffnen in Europa zusätzliche zyklische Aufholpotenziale, insbesondere bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Geopolitische Spannungen bilden einen weiteren makroökonomischen Unsicherheitsfaktor, dessen Intensität schwer einzuschätzen bleibt. Bellevue ist gut positioniert, um als aktiver, spezialisierter Asset Manager von diesem Umfeld zu profitieren. Allgemein erhöhte Kundenaktivitäten sollten mittelfristig den weiteren Anstieg der Kundenvermögen ermöglichen.

Für Bellevue wird 2026 dennoch ein wichtiges Übergangsjahr. Investitionen in die technologische Modernisierung der Investment-Plattformen sind notwendig, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Bellevue verfügt über eine solide Bilanzstruktur, um diese Transformationsphase aus eigener Kraft zu finanzieren. Die eingeleiteten Massnahmen werden die Grundlage für künftiges profitables Wachstum legen.

Der vollständige Jahresbericht 2025 sowie die Präsentation sind verfügbar unter www.bellevue.ch und https://report.bellevue.ch/2025/de.

Finanzkalender 2026:

24. März 2026 Generalversammlung

23. Juli 2026 Halbjahresergebnisse 2026



Kontakt

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, Small & Mid Cap Entrepreneur Investments und Multi Asset-Strategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Theaterstrasse 12 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2280072

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280072 24.02.2026 CET/CEST