China stoppt Exporte an japanische Rüstungszulieferer

Peking/Tokio, 24. ⁠Feb (Reuters) - China legt im Streit mit Japan nach. Die Regierung in Peking verbot am Dienstag den Export von potenziell militärisch nutzbaren Gütern an 20 japanische Unternehmen. Betroffen sind unter anderem Geschäftsbereiche von Industriekonzernen wie die Schiffbau- und ‌Triebwerkssparten von Mitsubishi Heavy Industries, wie das chinesische Handelsministerium mitteilte. Die Maßnahmen zielten darauf ab, die "Remilitarisierung" und die nuklearen Ambitionen Japans einzudämmen. ⁠Das Verbot umfasst ⁠sogenannte Güter mit doppeltem Verwendungszweck ("Dual-Use"), darunter auch Seltene Erden wie Dysprosium, Yttrium oder Samarium. Diese spielen eine wichtige Rolle in Autos, Flugzeugen, Waffen und Unterhaltungselektronik.

Die Regierung in Tokio forderte die sofortige Rücknahme. "Die heute angekündigten Maßnahmen sind völlig inakzeptabel und zutiefst bedauerlich", sagte der stellvertretende Kabinettssekretär ‌Kei Sato. Zudem setzte das chinesische Handelsministerium 20 ‌weitere japanische Unternehmen auf eine Beobachtungsliste, darunter Subaru, Itochu Aviation und Mitsubishi Materials. Exporte an diese Firmen unterliegen nunmehr einer strengeren Prüfung. Für Exporte an ⁠diese Firmen müssen Unternehmen Einzelausfuhrgenehmigungen beantragen und schriftlich zusichern, dass die Güter ‌nicht zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten ⁠Japans beitragen.

China verschärft mit dem Schritt den Druck auf die Regierung in Tokio. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hatte im November mit Äußerungen zu Taiwan für Verärgerung gesorgt. Das Ministerium in Peking versicherte, dass ‌gutgläubig handelnde Unternehmen keinen Grund zur ⁠Sorge hätten. Die Maßnahmen würden den ⁠üblichen Wirtschafts- und Handelsaustausch nicht beeinträchtigen.

Takaichi treibt eine 2023 begonnene Aufrüstung voran. Sie will die Verteidigungsausgaben bis Ende März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verdoppeln. An der Börse in Tokio reagierten die betroffenen Aktien uneinheitlich. Die Papiere von Subaru gaben um 3,5 Prozent nach, während die von Mitsubishi Materials um 3,8 Prozent zulegten. Die Aktien von Mitsubishi Heavy fielen um 3,1 Prozent.

