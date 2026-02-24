Chinesisches KI-Startup soll US-Exportverbot für Chips umgangen haben

Washington, 24. Feb (Reuters) - Das chinesische KI-Startup DeepSeek hat sein neuestes KI-Modell einem hochrangigen Vertreter der Trump-Regierung zufolge mit dem modernsten Chip von Nvidia, dem Blackwell, trainiert.
Dies könnte eine Verletzung der US-Exportkontrollen darstellen, sagte der Regierungsvertreter am Montag. Das neue Modell soll bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Die US-Regierung gehe davon aus, dass DeepSeek die technischen Hinweise entfernen werde, die auf die Verwendung von US-Chips hindeuten könnten. Die Blackwell-Chips seien wahrscheinlich in einem Rechenzentrum in der Inneren Mongolei gebündelt. Wie DeepSeek die Chips erhielt, sagte der Vertreter nicht. Er betonte jedoch: "Wir liefern keine Blackwells nach China." Nvidia lehnte eine Stellungnahme ab. "Dies zeigt, warum der Export jeglicher KI-Chips nach China so gefährlich ist", sagte Chris McGuire, der unter Präsident Biden im Nationalen Sicherheitsrat tätig war. "Da Chinas führende KI-Unternehmen die US-Exportkontrollen unverfroren verletzen, können wir offensichtlich nicht erwarten, dass sie US-Bedingungen einhalten würden, die ihnen verbieten, Chips zur Unterstützung des chinesischen Militärs zu verwenden." Die Nachricht könnte Washington weiter spalten. Während Hardliner befürchten, die Chips könnten Chinas Militär stärken, argumentieren der KI-Beauftragte des Weißen Hauses, David Sacks, und Nvidia-Chef Jensen Huang, der Verkauf halte chinesische Konkurrenten davon ab, eigene Technologie zu entwickeln. "Die Abhängigkeit chinesischer KI-Unternehmen von geschmuggelten Blackwells unterstreicht ihr massives Defizit an im Inland produzierten KI-Chips", sagte Saif Khan, ehemaliger Direktor für Technologie im Weißen Haus. Das neue Modell beruhe wahrscheinlich auf der "Destillation" von Modellen führender US-KI-Unternehmen, was Vorwürfe von OpenAI und Anthropic bestätige.
(Bericht von Steve Holland und Alexandra Alper. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)