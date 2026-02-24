Chinesisches KI-Startup soll US-Exportverbot für Chips umgangen haben

Washington, 24. ⁠Feb (Reuters) - Das chinesische KI-Startup DeepSeek hat sein neuestes KI-Modell einem hochrangigen Vertreter der Trump-Regierung zufolge mit dem modernsten Chip von Nvidia, dem Blackwell, trainiert.

Dies könnte eine Verletzung der US-Exportkontrollen darstellen, sagte der Regierungsvertreter ‌am Montag. Das neue Modell soll bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Die US-Regierung gehe davon aus, dass DeepSeek die ⁠technischen Hinweise ⁠entfernen werde, die auf die Verwendung von US-Chips hindeuten könnten. Die Blackwell-Chips seien wahrscheinlich in einem Rechenzentrum in der Inneren Mongolei gebündelt. Wie DeepSeek die Chips erhielt, sagte der Vertreter nicht. Er betonte jedoch: "Wir liefern keine Blackwells nach China." Nvidia ‌lehnte eine Stellungnahme ab. "Dies zeigt, warum ‌der Export jeglicher KI-Chips nach China so gefährlich ist", sagte Chris McGuire, der unter Präsident Biden im Nationalen Sicherheitsrat tätig war. "Da Chinas ⁠führende KI-Unternehmen die US-Exportkontrollen unverfroren verletzen, können wir offensichtlich nicht erwarten, ‌dass sie US-Bedingungen einhalten würden, ⁠die ihnen verbieten, Chips zur Unterstützung des chinesischen Militärs zu verwenden." Die Nachricht könnte Washington weiter spalten. Während Hardliner befürchten, die Chips könnten Chinas Militär stärken, argumentieren der KI-Beauftragte ‌des Weißen Hauses, David Sacks, ⁠und Nvidia-Chef Jensen Huang, der ⁠Verkauf halte chinesische Konkurrenten davon ab, eigene Technologie zu entwickeln. "Die Abhängigkeit chinesischer KI-Unternehmen von geschmuggelten Blackwells unterstreicht ihr massives Defizit an im Inland produzierten KI-Chips", sagte Saif Khan, ehemaliger Direktor für Technologie im Weißen Haus. Das neue Modell beruhe wahrscheinlich auf der "Destillation" von Modellen führender US-KI-Unternehmen, was Vorwürfe von OpenAI und Anthropic bestätige.

