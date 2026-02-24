Elmos mit erneutem Umsatzrekord

Eine Erholung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2025 hat dem Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor zu einem erneuten Rekordumsatz verholfen.

Die Erlöse seien um 0,3 Prozent auf ‌rund 583 Millionen Euro gestiegen, teilte die Leverkusener Chipfirma auf Basis vorläufiger Berechnungen am Dienstag mit. Der operative ⁠Gewinn sei ⁠zwar um knapp 13 Prozent auf etwa 127 Millionen Euro geschrumpft, liege aber im Rahmen der selbst gesteckten Ziele. Der Free Cash Flow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, habe sich auf ‌plus 66 Millionen Euro von minus ‌50 Millionen Euro im vorangegangenen Jahr verbessert. Hier habe sich der Sparkurs positiv ausgewirkt. Elmos, das vor ⁠allem die Autoindustrie zu seinen Kunden zählt, will daher ‌die Ausschüttung für 2025 ⁠auf 1,50 Euro je Aktie von einem Euro anheben.

Für 2026 peilt das Unternehmen ein Umsatzplus zwischen acht und 14 Prozent an. Die operative ‌Gewinnmarge werde voraussichtlich bei ⁠22 bis 26 Prozent liegen, ⁠nach 21,8 Prozent im vergangenen Jahr. Der Anteil des Free Cash Flow am Umsatz solle auf 17 von zuletzt 11,4 Prozent steigen.

Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an. Elmos-Aktien stiegen im vorbörslichen Geschäft bei Lang & Schwarz um knapp vier Prozent.