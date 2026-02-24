LBBW Kapitalmärkte Daily
Das Zoll-Chaos an den Märkten ist zurück
EU-Parlament vertagt Handelsdeal
Das EU-Parlament hat den Handelsdeal mit den USA vorerst vertagt und macht damit deutlich, dass die wirtschaftliche Kooperation eine gewisse Verlässlichkeit voraussetzt. Präsident Trump hatte nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court eilig neue Zölle in Höhe von mittlerweile 15 % verhängt. Solange Washington nach Belieben und unberechenbar den Zollhammer schwingt, ist ein Abkommen für Europa politisch wie ökonomisch riskant. Kurzfristig erhöht dies die Unsicherheit für exportorientierte Unternehmen, doch strategisch stärkt die EU ihre Position. Ein Deal unter Druck und ohne stabile Regeln würde die geopolitische Bedeutung Europas langfristig schwächen. Die Aktienmärkte beiderseits des Atlantiks ließen Federn. Sowohl der DAX als auch der S&P 500 schlossen ein ganzes Prozent tiefer.
ifo-Geschäftsklima legt zuDas ifo-Geschäftsklima legte im Februar von 87,6 auf 88,6 zu. Die Lage verbesserte sich von 85,7 auf 86,7, während die Erwartungen von revidiert 89,6 auf 90,5 vorrückten. Die Zahlen untermauern die von uns erwartete Trendwende in der Industrie. Diese Erholung ist allerdings rein konjunkturell, denn der Rückenwind kommt von der Fiskalpolitik sowie der im Vorjahr vollzogenen Lockerung der Geldpolitik. Über die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft geben weder das ifo-Geschäftsklima noch die Monatsdaten zur Produktion im Moment Auskunft.
Heute Verbrauchervertrauen im Fokus
Die heute anstehenden Daten zur Verbraucherstimmung in den USA dürften das verbesserte Konsumklima weiter untermauern. Der Conference-Board-Index für Februar wird bei 87 Punkten erwartet (zuvor 84,5 Zähler im Januar), nachdem bereits der Index der University of Michigan zu Jahresbeginn einen Aufwärtstrend signalisiert hatte. Darüber hinaus geht die Berichtssaison weiter: Heute wird unter anderem die US-Baumarktkette Home Depot ihre Zahlen vorlegen. Das große Highlight der Anleger werden schließlich die Quartalszahlen von Nvidia sein, die der Tech-Gigant am Mittwoch als letztes Unternehmen der „Magnificent Seven“ veröffentlichen wird. Die Marktteilnehmer reagierten in letzter Zeit nervös auf die immer weiter steigenden Investitionsausgaben, die im Zuge des KI-Wettrüstens mit deutlich sinkenden Free-Cashflow-Renditen einhergehen. Die sieben Tech-Riesen planen für dieses Jahr Investitionsausgaben in Höhe von 650 Mrd. USD, was gegenüber 400 Mrd. USD im Vorjahr einer Wachstumsrate von mehr als 60 % entspricht.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
LBBW Kapitalmärkte DailyOberster Gerichtshof stoppt US-Strafzölle
gnubreWgestern, 09:00 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Stabilisierung über 25.000 Punkten erwartetheute, 08:18 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street dürfte nach Trumps Zollankündigung nachgebengestern, 15:09 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista