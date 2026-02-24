W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Die Macht der gleitenden Durchschnitte

HSBC · Uhr
Die Macht der gleitenden Durchschnitte

Mit Hilfe einiger neuer Grafiken wollen wir den Blickwinkel von Anlegerinnen und Anlegern verändern und ganz bewusst eine übergeordnete Perspektive einnehmen. Da wir fest an den trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse glauben, legen wir heute den Fokus auf die Durchschnitte der letzten 50 bzw. 200 Tage. In Anlehnung an die „Wolke“ im Ichimoku-Chart interpretieren wir dabei den gesamten Kursbereich zwischen den beiden Glättungen als Unterstützung bzw. als Widerstand. Notiert die 50-Tage-Linie oberhalb des 200-Perioden-Pendants (akt. bei 24.749/24.142 Punkte), kann von einem Aufwärtstrend ausgegangen werden und wir stellen die Zone zwischen den Durchschnitten als möglichen Unterstützungsbereich „grün“ dar. Untermauert wird diese Interpretation aktuell durch die darüber liegende DAX®-Notiz sowie durch die steigenden Glättungslinien. Interessant ist derzeit noch ein weiteres Detail: Nachdem die Glättungslinien zuletzt zusammenliefen, vergrößert sich der Abstand inzwischen wieder. Auch dabei handelt es sich um ein konstruktives Signal, denn dieses Verhaltensmuster ist regelmäßig der Vorbote eines neuen (Aufwärts-)trendimpulses.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



