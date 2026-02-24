DAX-FLASH: Dax stabil erwartet im Bereich der 25.000-Punkte-Schwelle
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der Dax am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.031 Punkte.
"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion./ajx/mis
