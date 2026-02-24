DAX-FLASH: Dax stabil erwartet im Bereich der 25.000-Punkte-Schwelle

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der Dax am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.031 Punkte.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion./ajx/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News