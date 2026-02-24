DAX® - It is all about 25.000 Punkte!

Während der letzten Handelstage hat sich der DAX® immer wieder mit der Marke von 25.000 Punkten auseinandergesetzt. Zu Wochenbeginn ist das aber eher ein schlechtes Zeichen, denn gestern musste das Aktienbarometer die runde Kursmarke wieder preisgeben. Per Saldo verfahren die deutschen Standardwerte derzeit nach dem Motto: „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“. Da hilft der Blick auf das größere, strategische Chartbild bzw. über den „großen Teich“, denn die USA dürften – wie so – wieder einmal für die entscheidende Orientierungshilfe sorgen (siehe Analysen unten). Kurzfristig ist der DAX® durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.749 Punkten) sehr gut unterstützt, zumal die Glättungslinie inzwischen bestens mit den horizontalen, ehemaligen Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten harmoniert. Auch heute dürften sich die deutschen „blue chips“ wieder mit der bereits erwähnten 25.000er-Marke auseinandersetzen. Nach zwei vergeblichen Versuchen würde ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Hürde das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten wieder ins Blickfeld rücken.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

