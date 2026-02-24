W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - It is all about 25.000 Punkte!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

It is all about 25.000 Punkte!

Während der letzten Handelstage hat sich der DAX® immer wieder mit der Marke von 25.000 Punkten auseinandergesetzt. Zu Wochenbeginn ist das aber eher ein schlechtes Zeichen, denn gestern musste das Aktienbarometer die runde Kursmarke wieder preisgeben. Per Saldo verfahren die deutschen Standardwerte derzeit nach dem Motto: „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“. Da hilft der Blick auf das größere, strategische Chartbild bzw. über den „großen Teich“, denn die USA dürften – wie so – wieder einmal für die entscheidende Orientierungshilfe sorgen (siehe Analysen unten). Kurzfristig ist der DAX® durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.749 Punkten) sehr gut unterstützt, zumal die Glättungslinie inzwischen bestens mit den horizontalen, ehemaligen Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten harmoniert. Auch heute dürften sich die deutschen „blue chips“ wieder mit der bereits erwähnten 25.000er-Marke auseinandersetzen. Nach zwei vergeblichen Versuchen würde ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Hürde das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten wieder ins Blickfeld rücken.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Was uns die Vogelperspektive lehrt!
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:53 Uhr · HSBC
DAX® - Was uns die Vogelperspektive lehrt!
Wochenrückblick – Der DAX® holt deutlich Schwung
g​n​u​b​r​e​W
21. Feb. · HSBC
Wochenrückblick – Der DAX® holt deutlich Schwung
DAX® - Doch noch eine Schleife mehr
g​n​u​b​r​e​W
20. Feb. · HSBC
DAX® - Doch noch eine Schleife mehr
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News