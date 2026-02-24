Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1777 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8486) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87310 (0,87340) britische Pfund, 183,53 (182,44) japanische Yen und 0,9120 (0,9145) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Zoll-Unsicherheit ist zurückgestern, 09:38 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergehtheute, 14:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista