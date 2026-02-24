Dürr: Rekordjahr 2025 als Sprungbrett für die Vision 2030!
Nachhaltige Automation: Das neue Gesicht eines Traditionskonzerns
Dürr hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend zu einem globalen Marktführer für Automatisierungslösungen gewandelt. Das Unternehmen agiert in drei schlagkräftigen Divisionen: „Automotive“ liefert hocheffiziente Lackieranlagen und Endmontagesysteme, „Industrial Automation“ konzentriert sich auf Automatisierungslösungen für Branchen wie Medizintechnik und Batterieproduktion, und die Tochtergesellschaft Homag bildet die Division „Woodworking“, den Weltmarktführer für Holzbearbeitungsmaschinen. Im Zentrum der Konzernstrategie steht das Leitmotiv einer nachhaltigen Automatisierung. Dürr positioniert sich als Maschinenbauer für eine klimaneutrale Produktion. Durch die Vereinfachung der Konzernstruktur auf nur noch drei Divisionen und den erfolgreichen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende 2025 hat sich das Unternehmen deutlich verschlankt und auf margenstarke Kerngeschäfte fokussiert.
Discount 24 2026/12: Basiswert Dürr
DY1SR8
Quelle: DZ BANK: Geld 24.02. 09:22:27, Brief 24.02. 09:22:27
|21,28 EUR
|21,30 EUR
|0,38%
|Basiswertkurs: 24,500 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 01.01.
|Max Rendite
|12,68%
|Discount in %
|13,59%
|Abstand zum Cap in %
|-2,64%
|Max Rendite in % p.a.
|15,25% p.a.
|Cap
|24,00 EUR
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
