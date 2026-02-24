Dürr: Rekordjahr 2025 als Sprungbrett für die Vision 2030!

Dürr blickt auf ein exzellentes Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem der Konzern mit einem Ergebnis nach Steuern von rund 200 Millionen Euro die Erwartungen übertreffen konnte. Als künftige Wachstumstreiber fungieren die starke Nachfrage nach energieeffizienter Autoproduktion, der Aufschwung im nachhaltigen Holz-Hausbau sowie der globale Trend zur industriellen Automatisierung. Bis zum Jahr 2030 plant das Unternehmen einen Ausbau des Geschäfts auf über 6 Milliarden Euro Umsatz bei einer deutlich gesteigerten operativen Marge.

Nachhaltige Automation: Das neue Gesicht eines Traditionskonzerns Dürr hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend zu einem globalen Marktführer für Automatisierungslösungen gewandelt. Das Unternehmen agiert in drei schlagkräftigen Divisionen: „Automotive“ liefert hocheffiziente Lackieranlagen und Endmontagesysteme, „Industrial Automation“ konzentriert sich auf Automatisierungslösungen für Branchen wie Medizintechnik und Batterieproduktion, und die Tochtergesellschaft Homag bildet die Division „Woodworking“, den Weltmarktführer für Holzbearbeitungsmaschinen. Im Zentrum der Konzernstrategie steht das Leitmotiv einer nachhaltigen Automatisierung. Dürr positioniert sich als Maschinenbauer für eine klimaneutrale Produktion. Durch die Vereinfachung der Konzernstruktur auf nur noch drei Divisionen und den erfolgreichen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende 2025 hat sich das Unternehmen deutlich verschlankt und auf margenstarke Kerngeschäfte fokussiert.







Discount 24 2026/12: Basiswert Dürr DY1SR8 Quelle: DZ BANK: Geld 24.02. 09:22:27, Brief 24.02. 09:22:27 21,28 EUR 21,30 EUR 0,38% Basiswertkurs: 24,500 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 12,68% Discount in % 13,59% Abstand zum Cap in % -2,64% Max Rendite in % p.a. 15,25% p.a. Cap 24,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

