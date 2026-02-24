EQS-AFR: Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eckert & Ziegler SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.02.2026 / 14:18 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Eckert & Ziegler SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.ezag.com/investors/reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.ezag.com/investors/reports/

24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler SE Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Internet: www.ezag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280822 24.02.2026 CET/CEST